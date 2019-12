Talysson exalta prosseguimento da maratona de inaugurações em Itabaiana

Por Assessoria de Imprensa

“A atual gestão da prefeitura de Itabaiana, sob o comando do prefeito Valmir de Francisquinho, tem mostrado todo seu potencial e compromisso com o trabalho e a prestação de serviço ao povo durante esta maratona de inaugurações que vem acontecendo desde o dia 29 de novembro”. Essa é a avaliação do deputado estadual Talysson de Valmir (PL) que, no último final de semana, acompanhou o prosseguimento da maior maratona de inaugurações que Sergipe já viu.

Durante sua presença na terra natal, no último domingo (01), Talysson acompanhou mais duas inaugurações. A primeira foi a da Praça de lazer Marcelino Andrade, no Loteamento Le Corbusier. A praça se tornou um símbolo da satisfação da comunidade local que, por se tratar de uma região periférica, ainda recebia pouca atenção até então. “A praça, com um gramado verde e amplo, bancos e mesas para jogos, aparelhos de ginástica e brinquedos para as crianças é um verdadeiro presente de Natal para a população”, frisou Talysson.

A segunda inauguração foi a do Centro Educacional Professora Eunice de Góis, no Bairro Miguel Teles, já chamada popularmente de Creche do Miguel Teles, que foi acompanhada da pavimentação com asfalto de todo o trecho em torno dela. “A creche é uma prova do bom uso das verbas públicas feito pela prefeitura. Um espaço de dar gosto, amplo bem acabado, pintado com cores vibrantes, cozinha, salas grandes, bem equipadas, brinquedos e bom espaço ao ar livre para fazer a alegria das crianças. E vale destacar o apoio da senadora Maria do Carmo (DEM) junto ao FNDE para a liberação de mais de R$ 400 mil. Como a obra custou pouco mais de R$ 1 milhão, mais de R$ 500 mil foram de recursos próprios da prefeitura de Itabaiana”, contabilizou o deputado. Vale destacar que a creche tem uma área construída de aproximadamente 700 metros e irá beneficiar 120 crianças e gerar 35 novos empregos.

Foto: Jadilson Simões

03/12/19 - 13:11:27