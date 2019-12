Tradicional Festival do Jegue acontece neste fim de semana em Itabi

03/12/19 - 05:37:40

Neste fim de semana, milhares de pessoas se reunirão no município de Itabi, interior sergipano, para prestigiar a 39ª Festa do Jegue, uma tradição cultural que começou em 1979. Entre os dias 07 e 09 de dezembro, a população e visitantes estarão reunidos para prestigiar o animal que é considerado sagrado pelos sertanejos.

Esse ano, a programação contará com a tradicional corrida de jegues, shows, cavalgada e a 2ª etapa do campeonato sergipano de ‘motocross’. Além da corrida, será realizado concurso para escolher o jegue melhor fantasiado. Os vencedores da corrida de jegues e do concurso de fantasias serão premiados com troféus e prêmios em dinheiro que ultrapassam os R$ 13 mil.

“Essa é uma festa original e muito animada que faz parte da cultura do nosso povo e é famosa no Brasil inteiro. Além da diversão que proporciona ao público, o Festival do Jegue é uma fonte de trabalho e renda para o povo itabiense”, destaca o prefeito do município, Manoel do Povo.

Encontro Cultural

Esse ano, a Prefeitura realizará a terceira edição do Encontro Cultural de Itabi, que acontecerá na sexta-feira, 06 de dezembro, com o tema “Meu sertão tem de tudo”. Nele, diversos artistas sergipanos estarão exibindo a cultura popular por meio de apresentações de dança, música, folclore e teatro. Entre as atrações, apresentações da Orquestra Sanfônica de Aracaju, da quadrilha junina Assum Preto, do grupo de cordas “Lá do Sertão”, do grupo de bacamarteiros do povoado Pinga Fogo (General Maynard), além da peça teatral “Senhora dos Restos” e dos shows de Ago das Vaquejadas e Jeanny Lins e Dedé Brasil.

Já o Festival do Jegue, contará com uma programação especial de artistas locais e nacionais. Shows que prometem agitar a região. Confira a programação:

Sábado (07/12)

20h – Amor Cigano

22h30 – Sérgio Lucas

1h – Joelma

3h – Xand e Nanda

Domingo (08/12)

10h – 2ª etapa do Campeonato Sergipano de Motocross

14h – Corridas de Jegues / Desfile de Jegues fantasiados

19h – Banda Cintura Fina

22h – Luan Estilizado

00h15 – Solange Almeida

2h – Banda Calcinha Preta

Foto assessoria

Por Igor David Sá