Vereador alerta que PL 6195 quer acabar com direitos do trabalhador com deficiência

03/12/19 - 15:12:44

Aproveitando o Dia Internacional de Luta Contra Deficiência o vereador, Anderson de Tuca, levou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju, na manhã desta terça feira, 3, o debate sobre o Projeto de Lei 6195 que pode modificar algumas das regras de cotas para deficientes em empresas.

“Existe uma PL de número 6195 que está regime de urgência no congresso, que é necessário um debate mais amplo junto as pessoas que possuem algum tipo de deficiência para que amanhã não venham a ter perdas. É importante aproveitar o dia internacional de luta da pessoa com deficiência para chamar atenção dos nosso deputados federais, que esse tema possa ser discutido com os deficientes”, destaca.

O parlamentar chama a atenção que as conquistas da população deficiente nos últimos anos aumentou a inserção dos mesmos no mercado de trabalho. “Já foi uma grande luta conseguir cotas em empresas, obrigações em concursos públicos, conquistas essas que aumentaram a inserção do Deficiente no mercado de trabalho. Para vocês terem noção antes da regulamentação de 418 mil, em 2016, eram 486 mil trabalhadores formais em 2018”, chama atenção.

Texto: Juliana Paixão

Foto: Cesar de Oliveira