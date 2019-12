Vereador mostra os perigos e a tragédia anunciada na estrutura do Terminal do Mercado

03/12/19 - 10:57:58

Na noite desta segunda-feira, 02, o programa “Nas Ruas”, live liderada pelo vereador Cabo Amintas (PTB) e divulgada através de suas redes sociais, chegou no Terminal de Integração Tânia Mota, o conhecido, “Terminal do Mercado” em Aracaju.

Amintas foi incitado por usuários do transporte público da capital para conferir a situação do funcionamento de mais um terminal de integração de ônibus. Dessa vez, o parlamentar mostrou a precariedade da estrutura física do local, além da falta de segurança.

“Ao chegar no Terminal do Mercado já pude notar a falta de iluminação adequada, o box de gerência do terminal completamente abandonado e ainda podemos encontrar placas com avisos de proibição do uso de cigarro e maconha, provavelmente feitas pela população que já não aguenta o abuso desses usuários da droga”, afirmou.

Em seguida, o parlamentar circulou pelo terminal observando que a estrutura de ferro está completamente corroída, os assentos foram arrancados ou danificados. Em algumas partes o teto foi retirado. Os vendedores ambulantes não quiseram ser entrevistados com medo de represália.

O senhor Romário, usuário do transporte público, aproveitou a fiscalização do vereador para fazer suas reivindicações sobre a atual situação do terminal.

“Isso é culpa da gente, se reivindicássemos nossos direitos esses bancos não estariam assim, esburacados. Os governantes não têm interesse em fazer nada para melhorar, mas nós como cidadãos temos o dever de parar o terminal e fazer nossa reivindicação por melhorias nesse e nos outros terminais. Mas ninguém faz nada, acaba aceitando como está. Os governantes tem o dever de manter um terminal com qualidade, só que aqui está sempre assim, essa escuridão, essa situação. Eles só fazem quando a notícia aparece na mídia, enquanto isso não fazem nada. Nas escolas deveriam nos ensinar a Constituição brasileira, para cada um saber seus direitos. Mas os governantes não querem que as pessoas tenham sabedoria, porque para eles quanto mais gente leiga, melhor”, declarou revoltado o usuário do transporte.

Amintas continuou falando sobre a falta de segurança no terminal. Os usuários reclamam da marginalidade e roubos aos ônibus, principalmente em horários de maior movimentação.

“Percebemos que o local está perigoso e a quantidade de marginais que passa por aqui. Desde o momento que chegamos não vimos uma viatura da Guarda Municipal de Aracaju (GMA) por aqui. Nem vou mais pedir, já vou exigir que o senhor Fernando Mendonça, diretor da GMA, resolva o problema de segurança nos terminais”, declarou o petebista.

Para concluir a live, Amintas anunciou que irá fazer reivindicações na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que será votada esse mês na CMA. “A prefeitura aprovou vários empréstimos, dinheiro tem de sobra, se essa reforma não sair do papel vamos fazer a denúncia no Ministério Público. Já pedi à minha assessoria jurídica para elaborar as emendas de reforma dos terminais”, avisou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas