DPVAT: 412 PEDESTRES SÃO INDENIZADOS POR INVALIDEZ PERMANENTE EM SERGIPE

Para o superintendente de Operações da Seguradora Líder, Arthur Froes, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é mais uma oportunidade de reforçar a importância da conscientização para um trânsito mais seguro. O especialista chama atenção para os cuidados que devem ser adotados pelos pedestres, mas também ressalta o papel fundamental dos motoristas neste cenário.”As pessoas que circulam a pé são o segundo tipo de vítima mais atingida por sequelas permanentes após um acidente de trânsito. Esta realidade alerta para a importância da utilização da faixa de pedestre e atenção ao semáforo. Mas, além disso, os condutores de veículos também têm atuação na prevenção destas ocorrências. É essencial que respeitem o limite de velocidade das vias, não estacionem em cima da faixa, nem avancem os sinais. A segurança no trânsito é um dever de todos nós”, explica Arthur Froes.

O especialista ainda reforça a importância do Seguro DPVAT para os pedestres atingidos por automotores. “A indenização do seguro obrigatório representa uma reparação social para todas as vítimas de acidentes de trânsito, inclusive para quem não possui um veículo”, complementa o superintendente.

Além das indenizações pagas, a Seguradora Líder apoia as vítimas de acidentes de trânsito, principalmente aquelas que ficaram com algum tipo de sequela definitiva, na busca pela reinserção no mercado de trabalho. O Programa Recomeço, criado pela companhia em agosto do ano passado, conta com uma plataforma digital, disponível em www.seguradoralider.com.br/recomeco, que permite a oferta de vagas pelas empresas parceiras – atualmente 32, e o cadastramento dos interessados em uma nova oportunidade. Hoje, são mais de 960 beneficiários registrados no portal, que também reúne histórias de superação e notícias sobre inclusão no mercado.

O Programa também já formou duas turmas em cursos de qualificação profissional no setor de Seguros, com aulas ministradas pela Escola Nacional de Seguros (ENS). A última capacitação foi realizada entre junho e julho deste ano e marcou a chegada da iniciativa a São Paulo. Já as aulas da turma-piloto, em agosto de 2018, aconteceram no Rio de Janeiro. O conteúdo programático do curso abrangeu temas como atendimento ao cliente; conceitos básicos de seguros; língua portuguesa; orientação profissional; matemática financeira; rotinas administrativas e informação básica. Ao todo, foram 84h de formação.

Sobre o Seguro DPVAT

O DPVAT é um seguro obrigatório de caráter social que protege os mais de 210 milhões de brasileiros em casos de acidentes de trânsito, sem apuração da culpa. Ele pode ser destinado a qualquer cidadão acidentado em território nacional, seja motorista, passageiro ou pedestre, e oferece três tipos de coberturas: morte (valor de R$ 13.500), invalidez permanente (de R$ 135 a R$ 13.500) e reembolso de despesas médicas e suplementares (até R$ 2.700). A proteção é assegurada por um período de até 3 anos.

Sobre a Seguradora Líder-DPVAT

Em operação desde janeiro de 2008, a Seguradora Líder-DPVAT é uma seguradora privada responsável pela administração do Seguro DPVAT no Brasil. A seguradora se tornou uma das principais fontes para dados relacionados a acidentes de trânsito. No site www.seguradoralider.com.br estão disponíveis para o cidadão diversas informações sobre o Seguro DPVAT e estatísticas.