Adutora rompe no sertão e deixa quatro cidades sem água

04/12/19 - 18:06:37

O rompimento de uma adutora no semiárido de Sergipe deixou sem água as cidades de Porto da Folha, Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre e Poço Redondo. O acidente ocorreu nesta quarta-feira (04) pela manhã, mas o conserto da tubulação será concluído ainda esta noite.

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), responsável pela adutora que capta água no Rio São Francisco, ainda não informou a causa do rompimento. Segundo a Deso, o acidente deixará os quatro municípios sem água até amanhã (4) à noite, espaço de tempo necessário para encher por completo a tubulação com 600 milímetros de extensão.