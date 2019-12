Amor de Mãe- Estela faz barraco em restaurante ao flagrar Raul e Érica juntos. Lídia presencia a cena e fotografa o escândalo protagonizado pela ex-amante do empresário

04/12/19 - 21:50:41

Raul (Murilo Benício) e Érica (Nanda Costa) estão vivendo dias de pura paixão. Em um restaurante, eles conversam e trocam chamegos, até que Estela (Letícia Lima), ex-amante do empresário e piloto do seu jatinho, se aproxima da mesa do casal. Do outro lado da rua, Lídia (Malu Galli) presencia a chegada da mulher e começa a fotografar tudo.

Intuindo o que vai acontecer, ele pede desculpas antecipadas a Érica. A garota pergunta por que, e ele explica:

“Porque vai começar uma cena desagradável agora.”

Ele está certíssimo! Estela acusa Raul de ser mentiroso:

“Mais de um ano me fazendo de otária! Ou você acha que a vida de amante é boa? Um ano enfurnada naquele apartamento, pra agora você ficar por aí desfilando com essa garota??”

O executivo pede para Estela se retirar, mas ela continua lavando roupa suja: