ÁRBITRA DE FUTEBOL DE SERGIPE VAI APITAR O JOGO ENTRE O BRASIL E O MÉXICO

04/12/19 - 05:59:28

A árbitra sergipana do quadro da FIFA, Thayslane de Melo Costa foi convocada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para participar de dois jogos amistosos da entre as seleçãoes femininas do Brasil e México. Os amistosos serão no estado de São Paulo, na região sudeste do país.

No primeiro confronto que será realizado no dia 12 deste mês, na arena Corinthians, em São Paulo, a sergipana será a árbitra central. Já no segundo amistoso que será no dia 15, Thayslane de Melo Costa será a quarta arbitra.

Confira os detalhes dos jogos amistosos:

Quinta-feira (12/12)

21h – Brasil x México, arena Corinthians, em São Paulo;

Árbitra Central: Thayslane de Melo Costa – FIFA

Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Crus – FIFA

Assistente 2: Daiane Caroline Muniz dos Santos – FIFA

Quarta Árbitra: Rejane Caetano da Silva – FIFA

Domingo (15/12)

18h30 – Brasil x México, Fonte Luminosa, Araraquara, em São Paulo;

Árbitra Central: Rejane Caetano da Silva – FIFA

Assistente 1: Daiane Caroline Muniz dos Santos – FIFA

Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Crus – FIFA

Quarta Árbitra: Thayslane de Melo Costa – FIFA

Esse será o último compromisso da Seleção Brasileira Feminina nesta temporada. As partidas serão disputadas na casa das duas equipes finalistas do Campeonato Brasileiro A1. A Fonte Luminosa recebeu o primeiro jogo da decisão da competição, no dia 22 de setembro. Recentemente, no dia 16 de novembro, a Arena Corinthians recebeu a grande final do Paulista Feminino, com direito a recorde de público de mais de 28 mil torcedores.

Os jogos preparatórios serão disputados em um período que não corresponde a Data FIFA. Deste modo, a técnica Pia Sundhage convocou atletas que atuam primordialmente no Brasil

Fonte e foto Federação Sergipana de Futebol