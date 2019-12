Azul inicia dois novos voos para Sergipe em dezembro

04/12/19 - 12:48:03

Medida vai proporcionar aumento de fluxo turístico para o estado

No período de aquecimento do setor turístico, com a maior procura por voos com destino a Sergipe, o Aeroporto Internacional Santa Maria, em Aracaju, ganha mais dois novos voos nacionais no mês de dezembro. Origem e destino dos novos vôos são os Aeroportos Internacionais de Campinas (SP) e Confins em Belo Horizonte (MG). Os novos voos para Campinas ocorrem desde 02 de dezembro, contudo os de Confins estarão disponíveis a partir de 21 de dezembro.

As aeronaves disponibilizadas são dos modelos Airbus 320 e Embraer 195, que juntas possuem uma capacidade de mais de 250 passageiros. Os horários dos voos são únicos, o de Campinas pousa no aeroporto de Aracaju às 01h40min e parte às 02h25min. Já o voo de Confins, chega às 10h10min e decola às 02h25min.

Para o secretário de Comunicação e Turismo, Sales Neto, a implantação dos novos voos é fruto das medidas adotadas pelo governador Belivaldo Chagas que diminuiu o ICMS do querosene da aviação. “O governador Belivaldo Chagas vem trabalhando fortemente para desenvolver o turismo em Sergipe. Estes e outros novos voos são resultados desses esforços. O próprio governador foi em São Paulo e reuniu-se com os executivos da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, em junho deste ano e agora Sergipe colhe esses frutos”, explica.

Redução de ICMS

Desde o dia 1º de julho, o governo reduziu a base de cálculo de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o querosene de aviação (QAV) de 18% para 12%. E quando há o acréscimo de dois voos a redução de 9%, para o acréscimo de três ou mais voos a redução foi de 5%. Em todos os casos com frequência semanal de pelo menos cinco viagens para cada voo.

Foto: Marcelle Cristinne