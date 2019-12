Bom Sucesso- Alberto manda Marcos ir atrás de Paloma. Dono da editora Prado Monteiro surpreende o filho

Se tem uma coisa que mexe com Alberto (Antonio Fagundes) é a felicidade de Paloma (Grazi Massafera)… Com uma conexão muito forte com a costureira, o dono da Prado Monteiro sofre ao ouvi-la se lamentar por Marcos (Romulo Estrela) e trata de ter uma conversa sincera com o filho.