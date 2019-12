Cintia Dicker e curte praia de Noronha e celebra: “De volta ao paraíso”. Acompanhada por Pedro Scooby, a top desembarcou no destino paradisíaco para comemorar seu aniversário

04/12/19 - 22:06:56

Depois de uma temporada fora do Brasil e de cumprir com a agenda de trabalho em São Paulo, Cintia Dicker desembarcou nesta quarta-feira (04.12) no destino queridinho de muita gente: Fernando de Noronha.

A viagem ao local especial não se deu ao acaso: foi escolhida a dedo para uma celebração igualmente especial. É que a modelo completa 33 anos na próxima sexta-feira (06.12), e está animada para receber as amigas por lá.

Já curtindo o clima de dolce far niente e puro relax em meio à natureza – acompanhada do namorado, Pedro Scooby – a ruiva vestiu o biquíni e se jogou na praia. Ao postar em seu feed do Instagram um registro feito nesta tarde, celebrou: “De volta ao paraíso”.