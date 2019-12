Clube do Rei recebe convidados, no RioMar Aracaju, para apresentar o show

04/12/19 - 14:49:42

O ídolo da música romântica mundial terá seus sucessos interpretados pela banda Clube do Rei e convidados, no RioMar Aracaju

O cenário musical de dezembro no RioMar Aracaju será inteiramente dedicado ao Rei Roberto Carlos. Todas as quartas e quintas-feiras, de 11 a 19 deste mês, a Banda Clube do Rei, ao lado de convidados, irão embalar os palcos das praças de alimentação Rio e Mar, com os grandes sucessos que marcaram a trajetória nacional e internacional do Rei.

Nomes do cenário musical sergipano como Winnie Souza, George Sants e João Pedro Borges (participantes do The Voice Brasil), Márcio André, Gabriel Farani, Mamah, Maruska e Násio, Maysa Reis, Torugo Teles, Arthur Matos, Nanã Trio, Jaque Barroso e Celda Fontes estarão ao lado da banda, abrilhantando ainda mais a homenagem ao nosso Rei.

Com um repertório que reproduz a discografia de Roberto Carlos entre os anos de 1963 e 1977, o Clube do Rei irá apresentar ao público uma releitura dos grandes sucessos da fase áurea do cantor.

Músicas como ‘Splish Splash’, ‘Esqueça’, ‘As curvas das estradas de Santos’, ‘Amigo’, ‘Como é grande o meu amor por você’, entre outros sucessos, compõe o repertório das apresentações.

Com certeza, a programação musical de final ano do empreendimento irá transformar o passeio ao RioMar ainda mais especial. Todas as apresentações têm acesso gratuito.

Sobre o Clube do Rei

Formada em abril desse ano e idealizada pelo vocalista Eduardo Montezuma, a banda Clube do Rei é um misto de nostalgia e celebração à obra de Roberto Carlos, um dos maiores ícones da música popular brasileira.

A formação da banda tem como vocalista, Eduardo Montezuma; Renan Foca, na guitarra; Paulinho Groove, no baixo; James Bertisch, nos teclados, e Rafael Júnior, na bateria.

Serviço

O quê? Especial Roberto Carlos e Convidados

Quando? Dias 11 e 12 l 18 e 19 de dezembro, às 19h

Onde? Praça de Alimetação Rio e Mar – RioMar Shopping – Avenida Delmiro Gouvêia, 400 – bairro Coroa d Meio

Quanto? Acesso gratuito

Classificação etária? Livre

Dia 11, às 19h, Praça de Alimentação Mar – Clube do Rei e convidados: Marcio André (Naurêa), Arthur Matos e Gabriel Farani (Os Faranis)

Dia 12, às 19h, Praça de Alimentação Rio – Clube do Rei e convidados: Násio e Maruska, Winnie Souza (The Voice Brasil) e Mamah

Dia 18, às 19h, Praça de Alimentação Mar – Clube do Rei e convidados: Nanã Trio, João Pedro Borges (The Voice Kids), George Sants (The Voice Brasil) e Jaque Barroso

Dia 19, às 19h, Praça de Alimentação Rio – Clube do Rei e convidados: Maysa Reis, Celda Fontes e Torugo Teles

Fonte e foto RioMar Shopping