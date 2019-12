Começa segunda, 9, o Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado – Série Ouro

04/12/19 - 06:35:36

A maior competição brasileira de vôlei sentado terá inicio na próxima segunda-feira, 9, seguindo até o sábado, 14 de dezembro. O Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado, Série Ouro, é uma realização da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes e será realizado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

A competição terá a participação de 11 equipes, que juntas, reunirão 167 atletas que irão buscar o lugar mais alto do pódio. De acordo com as regras da competição, o campeonato será dividido em duas chaves onde os melhores se classificam para as quartas de finais, semifinais e consequentemente para a final.

Participam da competição a Associação Atlética dos Deficientes Físicos do Estado do Pará (AADFEPA), Associação dos Deficientes Físico do Estado de Goiás (Adfego), Associação dos Deficientes Físicos do Estado do Pará (ADFPA), Associação por Amputação de Maringá (ASSAMA), Brasília Vôlei CETEFE (DF), Centro Integrado de Esportes Paratletas (CIEP/SE), Clube de Regatas Vasco da Gama (RJ), Instituto Barueri Paraolímpico (SP), Instituto de Promoção do Paradesporto (IPP/PR), Instituto Ética (SP) e Sesi (SP).

De acordo com o presidente da CBVD, Ângelo Alves Neto, o nível das equipes estão bem próximos acirrando ainda mais a disputa. “A CBVD vem realizando um trabalho de resgate do esporte e uma das nossas marcas é a promoção de cursos técnicos para aprimoramento das equipes, com isso, as equipes estão se nivelando e a promessa é de jogos eletrizantes”.

Estarão em quadra todos os atletas integrantes da Seleção Brasileira da modalidade classificada para os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso