Deborah Secco homenageia Maria Flor em seu aniversário: ‘Trouxe luz e transbordou a minha vida de sentido’. Atriz fez uma linda carta aberta à filha, que completa 4 anos

“04 de dezembro de 2019, meia-noite. Há 1461 dias você chegou. E desde então nenhum minuto foi igual. Durante essas quatro voltas em torno do sol você iluminou todas as coisas com seus olhos imensos e curiosos. Fez meu mundo cintilar a cada sorriso. Trouxe luz e transbordou a minha vida de sentido. Criou uma nova mulher em mim.”

“Filhota, você está crescendo tão linda, cheia de vida e brilho. Tenho um imenso orgulho da menina que você é e da mulher que você será. Orgulho de cada novo passo, de cada descoberta. Eu vivo por você, dou cada passo pensando em você, porque você torna tudo significativo. Cada instante tem razão de ser. E quero seguir ao seu lado descobrindo o mundo, porque antes de tudo você descobriu o amor em mim. #PraTeComemorar #PraMariaLer”