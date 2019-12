DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA UFS LANÇA ANUÁRIO SOCIOECONÔMICO DE 2019

O Anuário Socioeconômico de Sergipe, edição 2019, foi apresentado na última segunda-feira, 02/12, e é uma publicação do Grupo de Pesquisa em Análise de Dados Econômicos, vinculado ao Departamento de Economia da Universidade Federal de Sergipe elaborado pelos professores Luiz Rogério de Camargos e Wagner Nóbrega, do Departamento de Economia da UFS e o economista do IFS, Rodrigo Melo Gois.

A publicação, com mais de 700 páginas, está disponibilizada gratuitamente em cafecomdados.com, reunindo informações-chave sobre diversos aspectos sociais e econômicos do estado de Sergipe e é voltada para o público em geral, gestores públicos e privados. Anuário socioeconômico de Sergipe – 2019

Segundo aponta a publicação, a situação econômica do estado de Sergipe é grave e seus desdobramentos agravam os problemas sociais. Sergipe sofre o revés do efeito “arrasto” criado pelo esgotamento dos últimos surtos de crescimento e do arrefecimento da parte da atividade econômica integrada à economia nacional.

Os autores da publicação sinalizam que esse quadro não é uma fatalidade, mas resulta de escolhas feitas ao longo da história, ao se construírem estruturas econômicas frágeis, durante surtos de crescimento promovidos pelo Governo Federal e por ex-estatais do setor produtivo.

“Com o início para janeiro de 2020 das atividades da termoelétrica e com a prometida exploração de petróleo em águas profundas e gás para o futuro próximo, todos pouco agregadores para a economia sergipana e sobre os quais a influência estadual é mínima, o estado retorna à mesma encruzilhada”, revela aos professores responsáveis pelo Anuário.

Os professores sinalizam para a exploração de petróleo e gás futura que “podemos escolher o benefício passageiro e o ônus futuro do arrasto econômico e social, trazidos com aquelas novas plantas industriais ou endogeneizar aquele benefício e torná-lo permanente, de forma planejada, por uma Administração Pública repensada para atuar mais ativa, eficiente e eficazmente na economia”.

O Anuário Socioeconômicos de Sergipe, edição 2019, traz dados e análises socioeconômicas em níveis estadual e municipais no trabalho objetivando buscar respostas de como se deu a formação econômica no estado e quais as possíveis saídas.

