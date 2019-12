Eleição de 2020: “Edvaldo que se cuide, os nomes estão chegando”, avisa vereadora

04/12/19 - 16:30:29

As eleições municipais do próximo ano, no ponto de vista da vereadora Emília Corrêa (Patriota), tem tudo para ser uma das mais acirradas dos últimos tempos. Durante seu pronunciamento na Tribuna do Legislativo Municipal, nesta manhã, ao falar sobre seu agrupamento, a vereadora afirmou que estrategicamente, os nomes serão divulgados no momento exato.

“Os nomes já estão chegando e o que mais tem é gente com medo do nosso crescimento, de como o nosso grupo tem sido se fortalecido e ganhado destaque. Estão bem preocupados, né?”, declarou.

Emília Corrêa reforçou que as conversas internas estão cada vez mais frequentes e, que em breve, os candidatos do grupo serão definidos. “Nos reunimos no início desta semana, já temos outros encontros marcados, e assim será até definirmos os candidatos. Um grupo forte, unido, fortalecido é essencial para enfrentar uma disputa. Temos essa consciência e é nisso que estamos do focados. Mais longe já estivemos, não vai demorar muito para que todos saibam quem serão os candidatos”, explicou.

