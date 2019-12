FORAGIDO MORRE APÓS TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA CIVIL EM RIACHÃO DO DANTAS

04/12/19 - 14:39:50

Homem tinha envolvimento com roubos e tráfico de drogas

Nesta quarta-feira, 04, a Polícia Civil localizou o suspeito identificado como Jomax Batista Barreto, na intenção de cumprir um mandado de prisão preventiva. O homem estava foragido e era acusado de diversos roubos e envolvimento com tráfico de drogas na região do município de Riachão do Dantas.

Ao chegarem para cumprimento do mandado de prisão, os policiais civis foram recebidos a tiros pelo infrator, que durante o confronto acabou sendo atingido. O homem foi socorrido imediatamente, mas foi constatado óbito no hospital do município de Riachão do Dantas.

Jomax fez diversos roubos e tinha envolvimento com tráfico de drogas. “Apreendemos pinos de cocaína e a arma utilizada por ele, um revólver calibre .38. Também foi apreendida uma munição deflagrada e outra picotada”, comentou o delegado Clever Farias.

Intormações e foto SSP