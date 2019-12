Governo atende 95% das solicitações de medicamentos oncológicos

O Governo do Estado vem trabalhando para regularizar a programação de compras dos medicamentos oncológicos para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O resultado surge com a evolução de 74,4% para 95,3% no índice de abastecimento na farmácia do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Para se ter uma ideia, em novembro deste ano, a rede hospitalar recebeu a solicitação de 86 medicamentos oncológicos e entregou 82. Os quatro medicamentos não disponibilizados, deve-se a problemas de produção das próprias industrias.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, de março a dezembro de 2019 aconteceu uma evolução significativa na distribuição dos medicamentos oncológicos. “O crescimento do índice de abastecimento significa um avanço muito grande. Isso se deve ao trabalho integrado da Secretaria de Estado da Saúde que conseguiu regulamentar e regularizar, de fato, a programação das compras, das entregas, do fornecimento e ajustar as demandas”, disse.

Outro fator que contribuía para a não totalidade do abastecimento era a constante oscilação dos pedidos. “Nós conseguimos traçar um perfil linear desse consumo, o que contribuiu para darmos um suporte técnico adequado para cumprir os prazos e manter o atendimento aos pacientes”, concluiu o secretário.

