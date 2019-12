GOVERNO DE SERGIPE E GOLAR POWER LANÇAM FÓRUM DE PETRÓLEO E GÁS

04/12/19 - 17:29:58

Lançamento do Fórum Sergipano de Petróleo & Gás (FSP&G) acontece no próximo dia 9 de dezembro, em evento que inclui a apresentação dos caminhões movidos a Gás Natural Liquefeito (GNL) e anúncio da infraestrutura de abastecimento que será implementada pela Golar em todo país

Nesta segunda-feira (09), o Governo de Sergipe e a empresa Golar Power, em parceria com as Centrais Elétricas de Sergipe (Celse) e a Alliance GNLog, vão dar a largada para transformar o estado em um polo de petróleo e gás no Nordeste e uma das referências no Brasil. Durante evento, que acontecerá a partir das 9h, no Teatro Tobias Barreto, será lançado o Fórum Sergipano de Petróleo e Gás (FSPG), instância deliberativa com o propósito de institucionalizar, estruturar, articular e apoiar as ações das diversas organizações que atuam no setor, visando potencializar os seus resultados econômicos e aumentar a competitividade de Sergipe no mercado da indústria de bens e serviços no âmbito estadual e nacional.

A cerimônia contará também com uma demonstração de caminhões movidos 100% a Gás Natural Liquefeito (GNL) e apresentadas as potencialidades do Terminal de Regaseificação da Celse, cuja operação se inicia ainda em janeiro de 2020. Outro ponto de destaque será a série de anúncios e assinaturas de atos voltados para o fortalecimento da área energética no estado.

À frente do primeiro terminal privado de regaseificação no Brasil, a Golar Power é sócia da Celse na construção da maior termelétrica da América Latina, a UTE Porto de Sergipe, com potência de 1,5 GW, e que já está em fase de conclusão das obras.

Potencial de Sergipe

Sergipe terá na próxima década uma grande disponibilidade de gás para ser utilizado a partir da produção de petróleo e gás em águas profundas do litoral do estado, com volume estimado que corresponde a mais de quatro vezes a atual capacidade de consumo da região Nordeste do Brasil. Neste contexto, o Governo tem trabalhado para transformar o estado em um ambiente promissor para as empresas que já estão e para aquelas que têm interesse em se instalar aqui.

O governador Belivaldo Chagas tem associado Sergipe às diretrizes do Novo Mercado de Gás, implantado pelo governo federal, seja por meio das alterações feitas na legislação estadual para reduzir ou isentar de ICMS do gás a atividade industrial ou até mesmo pelo novo Regulamento dos Serviços Locais de Gás Canalizado, recentemente aprovado pelo Conselho Superior da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese).

Evento técnico

A partir das 14h, também no Teatro Tobias Barreto, será realizada uma reunião técnica para transportadoras e frotistas, na qual a Alliance GNLog apresentará detalhes dos caminhões e a Golar irá apresentar sistemas modulares de abastecimento. Já às 16h, haverá a reunião de instalação do Fórum Sergipano de Petróleo e Gás, onde já se discutirá a elaboração do plano de trabalho do Fórum.

Os interessados no evento deverão se inscrever por meio de formulário, disponível na página http://abre.ai/forumoleoegas