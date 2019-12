Marcelo Déda faz falta

04/12/19 - 00:46:34

Já não é tão discreta a movimentação de partidos para as eleições municipais de 2020. Começam a surgir nomes possíveis para disputar a Prefeitura de Aracaju. Apenas um já decidido, o de Edvaldo Nogueira (PCdoB, ainda), que tenta a reeleição. Acontece o mesmo em outros municípios, onde os atuais prefeitos podem tentar segurar os seus mandatos por mais quatro anos.

Fora Edvaldo, poucos nomes se avaliam como prováveis, mas ainda sem confirmação, como é caso do ex-deputado federal Valadares Filho (PSB), o mais cotado pelo partido. O PSB deixa claro que topará alianças em Aracaju, com partidos que tenham o seu perfil político-ideológico, mas quer liderar a chapa. Quem vier deve apresentar um nome à vice.

Valadares Filho pode ser candidato outra vez. Em 2016 bateu na trave na disputa em segundo turno. O ex-deputado não é nome que se possa deixar à vontade. Tem um eleitorado que o segue na Capital e talvez esteja em melhor posição que outros prontos para uma aventura, baseados em absolutamente nada. O PSB sofreu um baque em 2018 ao perder uma vaga no Senado e outra na Câmara. Lógico que precisa ficar atento para não sair debilitado neste próximo pleito.

O chamado grupo que defende uma nova política [como seria?], liderado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania) anuncia que terá sim um nome para disputar a sucessão de Aracaju. Sabe-se que três são certos como prováveis – Emília Correa, Milton Andrade e Dr. Emerson – mas corre paralelamente a delegada Daniele Garcia, que não tem partido, rejeita entrar para a política e se sente feliz em Brasília, ocupando função no Ministério da Justiça. Uma incógnita.

Dentro do bloco – bem definido como de direita – comenta-se que a vereadora Emília não vai arriscar uma candidatura majoritária, quando tem certa sua reeleição. Mas o grupo acredita numa reação do eleitor por um novo estilo de fazer política, ainda não exibido por seus integrantes, mas dando como exemplo a eleição do próprio Alessandro ao Senado Federal. O maior problema é que esses novos estão com dificuldade de formar uma composição com densidade eleitoral para o pleito municipal.

Também tem o PT como uma das legendas mais fortes para candidatura própria à sucessão municipal. O partido integra o bloco que vem desde o governador Marcelo Déda. Manteve-se fiel em 2014 ao lado de Jackson Barreto a governador. Em 2016 também ficou unido com Edvaldo Nogueira a prefeito. Em 2018 apostou firme ao lado de Belivaldo Chagas, mas em 2020 parte do petismo sugere deixar a aliança e partir para uma proposta solo na disputa pela Prefeitura de Aracaju.

Divide-se nessa pretensão. Tem dois nomes que se apresentam para a disputa; Eliane Aquino e Márcio Macedo. Mas há uma tendência que defende apoiar a reeleição de Edvaldo Nogueira. Vice-presidente nacional do PT, Marcio Macedo vive mais fora de Sergipe e a vice-governadora Eliane Aquino se movimenta muito discretamente nos bastidores.

Pata segmentos eufóricos do PT, o nome dela seria imbatível, principalmente se indicada por Lula. Mas, há petistas mais realistas nesse caso: “Lula não terá grande influência, junto ao eleitorado, para indicar e eleger nomes”. Uma candidatura do PT provoca uma ruptura profunda na velha aliança montada por Marcelo Déda, porque hoje nenhum outro partido da base aliada o acompanha. Márcio ou Eliane terão que ir à caça de outras legendas de esquerda para uma nova e difícil composição.

Não será fácil. Todos vêem que não. Mas o otimismo e vaidade podem até provocar mudanças, mesmo que seja para pior. Nada melhor do que tentar e constatar, desde que tenha força suficiente para soerguer. Verá que não será tão fácil. Hoje, no PT, o ex-governador Marcelo Déda faz muita falta…

Sukita impedido

A juíza de Capela, Claudia do Espírito Santo, decidiu ontem, através de liminar, proibir que o ex-prefeito Manoel Messias Sukita, faça críticas pessoais à prefeita da cidade, Silvany Manlak.

*** Sukita poderá fazer críticas à administração, mas sem entrar em questões pessoais.

*** O ex-prefeito tem entrevista hoje pela manhã na Fan FM de Carmópolis e terá que obedecer ao que determina a liminar.

Sobre vida privada

A ação que resultou na liminar é de autoria da própria Silvany Manlak. Ela alega “que vem tendo sua honra, intimidade, reputação e vida privada violadas” por Manoel Sukita.

*** Aconteceu através de declarações dele em entrevistas concedidas a emissoras de rádio do Estado, “de forma que a difama, acusa, calunia e injuria”.

*** Sukita terá que se abster de fazer quaisquer declarações, referências ou citações referentes à Silvany nos meios de comunicação.

Déda com Edvaldo

Um deputado da base aliada disse ontem a um colega da oposição, que se o ex-governador Marcelo Déda (PT) estivesse vivo, apoiaria Edvaldo Nogueira à reeleição.

*** Lembrou que Déda esteve sempre ao lado de Edvaldo, mantendo-o como vice, passando-lhe a Prefeitura em abril de 2006, para disputar o Governo de Sergipe.

*** Na eleição de 2008, Déda já governador apoiou a reeleição de Edvaldo.

Sinaliza para o PDT

Ontem à tarde, na Prefeitura, Edvaldo Nogueira reuniu-se com os vereadores que o apoiam e falou de projetos que enviará à Câmara e sobre política.

*** Comunicou a seus aliados na Câmara que sua tendência é filiar-se ao PDT…

*** O deputado federal Fábio Henrique (PDT) ainda não foi informado sobre isso, mas disse que as conversas com Edvaldo avançaram.

Sobre projetos

Edvaldo também tratou sobre dois projetos: um que trata sobre número de alunos em salas de aula e outro em relação a PPP para iluminação pública.

*** Aracaju tem 58 mil pontos de energia. Serão colocadas lâmpadas de LED em toda cidade. Quanto a projeto de reforma da Previdência não será proposto pelo município.

Café com leite

O polêmico vereador Cabo Amintas (PTB) disse ontem que o grupo político liderado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania) é “café com leite”.

*** Segundo Amintas, esse grupo não vai mudar em nada o quadro político de Aracaju a partir de 2020.

Zezinho em Brasília

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) desembarca hoje em Brasília, para um encontro com a senadora Maria do Carmo Alves (DEM). Estará ao lado do presidente regional do partido em Sergipe, José Carlos Machado.

*** Tratam sobre a filiação de Zezinho ao DEM e conversam sobre o fortalecimento da sigla no Estado.

Rogério Protesta

O senador Rogério Carvalho (PT) protesta: “estamos submetidos a um terrorismo fiscal que beira à loucura. Estão com três PEC’s e entre os assuntos está à extinção de municípios”.

*** – Não é aceitável que o patrimônio da população e das cidades seja extinto por interesse econômico, contesta.

Preço da carne

Rogério Carvalho também critica o preço da carne, que “atinge o maior valor dos últimos 30 anos”, segundo publicação da Exame.

*** – Não há equilíbrio entre exportações e consumo interno. E neste impasse, Bolsonaro e [Paulo] Guedes não querem saber do povo brasileiro, reclama.

*** – Carne é só para ricos! – diz o senador.

Dia do Delegado

O senador Alessandro Vieira lembrou: “Hoje (ontem) é Dia do Delegado e tenho orgulho de ter dedicado quase 20 anos à carreira na Polícia Civil de Sergipe”.

*** Acrescentou que “sempre atuei no combate à corrupção e repressão ao crime nas suas várias vertentes”.

*** – Posso falar com propriedade que ser delegado é uma profissão árdua, que exige bastante coragem e compromisso, senso de justiça, intuição e muita força pra agir sob pressão, disse.

Grande chance

O presidente de honra do Republicanos (ex-PRB), Heleno Silva, disse ontem que o seu partido tem grande possibilidade de fechar aliança para apoio à reeleição de Edvaldo Nogueira.

*** Segundo Heleno, a tendência natural dos pré-candidatos a vereador do partido em Aracaju é apoiar Edvaldo.

*** Heleno disse, ainda, que os erros cometidos em 2018 não serão repetidos em 2020.

Mesma linguagem

Ontem pela manhã o Republicanos se reuniu para tratar sobre a posição do partido e todos falaram absolutamente a mesma linguagem, sem chance de alteração de rumo.

*** Um dos pré-candidatos a vereador disse desejar que o PT indique candidato a prefeito, “para ver o que vai receber”.

Constroi candidatura

O ex-deputado federal Valadares Filho diz que o PSB decidiu, em reunião nacional, que vai construir candidaturas próprias a prefeito em cidades do interior e nas capitais.

*** Em Aracaju o nome de Valadares é o mais cotado pelo partido. Sobre alianças, o PSB ainda não está tratando sobre isso.

Apenas o PSL

Durante a reunião, o PSB decidiu que o único partido com o qual não fechará aliança é o PSL, por ter elegido Jair Bolsonaro presidente da República.

*** Essa questão, aliás, pode ser rediscutida em razão da saída de Bolsonaro da legenda que o elegeu.

Sobre PDT e PT

No final da noite de ontem, de Brasília, o deputado Fábio Henrique disse que não ouviu falar de algum entendimento entre o PDT e PT: “o que tenho ouvido é uma aproximação de Ciro Gomes (PDT) com o centro.

*** Fabio acha que o PDT busca um projeto alternativo com Ciro a presidente em 2022 e que “o Brasil não pode ficar sob o radicalismo do PT e de Bolsonaro”.

*** Entretanto, “em caso do PT apoiar a candidatura de Ciro, que venha…”

Um bom bate papo

Amor vencerá – Romântico, Clovis Silveira diz que “o Amor sempre vencerá, e por isso, a dor será forçada a desaparecer de nosso ainda atribulado caminho”!

Tem homenagem – Antônio Leite será homenageado hoje à noite pelos 50 anos como ator. ‘Tonho’ participou de peças e filmes nacionais.

Em stand by – O projeto de reforma da Previdência do Estado está em stand by, mas deve ser enviado à Assembleia antes do recesso parlamentar.

Só o refrão – Subtenente Edgard Menezes ironiza que o baile funk seja coisa para criança. Exibe o refrão da música tocada: “Senta no pau do bandido…”

Silêncio incômodo – O radialista Gilmar Carvalho (PSC) mantém um silêncio que incomoda. Já tem gente achando que ele não será mais candidato a prefeito.

Libera digitais – TSE libera coleta de assinaturas digitais, mas pode não viabilizar novo partido de Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil.

Renan vira réu – Demorou, mas o senador Renan Calheiros virou réu da Lava Jato. Finalmente o STF consegue não impedir a execução da Justiça.

Atento à sessão – Julgamento da desaposentadoria do conselheiro Flávio Conceição será votada amanhã pelo pleno do Tribunal de Contas.

Impede volta – Por diferença de dois votos, Senado mantém veto e impede volta da propaganda partidária. Acordo era para retirada do texto.