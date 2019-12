MÉDICA PROMOVE UM DIA DE LAZER PARA JOVEM DIAGNOSTICADO COM TUMOR

04/12/19 - 08:10:06

Um fato registrado nesta terça-feira (03) e que embora tenha passado desapercebido em um shopping de Aracaju, fez com que um adolescente e sua família passassem momentos de muita alegria. Tudo isso pela ação praticada por uma médica.

Tudo começou quando a Dra. Cássia Ferreira, filha do jornalista e radialista Carlos Ferreira, prestou um atendimento de urgência ao jovem no Hospital de Cirurgia em Aracaju. Após os exames, os médicos diagnosticaram que o jovem estava com um tumor maligno no intestino.

A partir dai, o caso acabou chamando a atenção do médica e do corpo clínico do Cirurgia que se mobilizou e se colocou à disposição da família para realizar o procedimento cirúrgico do jovem e que deve ser realizado ainda hoje. A cirurgia será gratuita e realizada pelo Dr. Eduardo Azevedo.

Mas o que chamou a atenção, foi a atitude de Dra. Cássia que, em conversa com o jovem, ouviu dele que não conhecia um shopping e que esse era o seu maior desejo.

Ao tomar conhecimento do desejo do jovem, a médica entrou em contato com o diretor do hospital, Dr. Rilton Moraes que exigiu alguns procedimentos de segurança, a exemplo de enfermeiros o acompanhassem, autorizou a sua ida e, também solidário, se prontificou a pagar toda a despesa.

A partir daí, o jovem, familiares, a médica e enfermeiros, foram para o shopping e lá, ficaram por cerca de três horas, onde foi possível que ele realizasse todos os sonhos, inclusive de conhecer, pela primeira vez um shopping center.

A informação sobre o fato não ocorreu a pedido dos médicos, já que não tiveram conhecimento de que seria divulgado.

Munir Darrage