“Quero que aponte outro grupo com 3 ou 4 candidatos competitivos”, diz Emília

04/12/19 - 05:37:01

As eleições municipais têm sido um dos assuntos mais recorrentes na Tribuna da Câmara de vereadores, durante pronunciamento, a vereadora Emília Corrêa (Patriota), cogitada como forte candidata ao cargo majoritário, foi taxativa ao defender e afirmar que o seu grupo possui três ou quatro possíveis candidatos competitivos.

“No nosso grupo, tem, pelo menos, quatro candidatos competitivos. Queria saber se existe, aqui em Aracaju, outro grupo assim, com nomes fortes, porque no lado do Edvaldo Nogueira (PCdoB), o ‘imperador’, só tem ele. Vamos ver”, declarou Emília Corrêa.

De acordo com a parlamentar, o agrupamento do qual faz parte, intitulado ‘Unidos por Aracaju’, tem incomodado bastante os adversários. “Estamos mantendo o diálogo com frequência, por sinal, ontem nos reunimos. Esse é o foco principal no momento. Fortalecer cada vez mais nossa equipe. E é justamente esse crescimento, com adesão de novos nomes, que está incomodando por demais e tirando o sono dos adversários”, afirmou.

