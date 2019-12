Sest Senat inaugura unidade em Itabaiana dia 12 de dezembro

A cidade serrana de Itabaiana, localizada no agreste sergipano, irá receber uma nova unidade do Sest Senat que oferecerá diversos serviços voltados às áreas de educação e saúde como nutrição, fisioterapia, psicologia dentre outros, além de lazer e cultura. Em solenidade com representantes do Sest Senat, Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse), Confederação Nacional de Transportes (CNT) e demais autoridades locais, a instituição será inaugurada no próximo dia 12, às 9h.

O local terá ampla capacidade para atender diversos trabalhadores rodoviários, com destaque também para os caminhoneiros. A nova unidade, localizada estrategicamente na BR 235, por Itabaiana ser considerada a capital nacional do caminhão, homenageará o empresário Nilton Rodrigues, destacando-o pela contribuição exercida no setor do transporte de cargas de Sergipe.

Os trabalhadores rodoviários receberão aulas em um moderno simulador em direção, além dos serviços nas áreas de fisioterapia, nutrição, psicologia e odontologia. A nova unidade operacional também ofertará um amplo espaço multieventos, destinado a exposições, seminários de grande porte e centros de treinamentos para formação e capacitação profissional aos rodoviários. As atividades da instituição são disponíveis gratuitamente para os trabalhadores do transporte e familiares, e a preço acessível a comunidade em geral.

O presidente do Conselho Regional Nordeste (CRNE III) do Sest Senat, Alberto Almeida, convida a todos para participar deste momento marcante para a cidade de Itabaiana e para municípios vizinhos.

O que: Inauguração de uma nova unidade do Sest Senat

Quando: 12 de dezembro de 2019, às 9h

Onde: Cidade de Itabaiana, na BR 235

