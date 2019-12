Sinpol/SE informa sobre ato de apoio a policial civil

04/12/19 - 07:08:58

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) informa que nesta quarta-feira, 04, a partir das 7h, ocorrerá a apresentação do policial civil Heráclito Menezes na Corregedoria da Polícia Civil. Na oportunidade, diretores do Sinpol/SE e demais policiais civis prestarão apoio ao colega que atua no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e vem sofrendo perseguição pelo Governo do Estado por ter enviado mensagem de desabafo para o telefone pessoal do governador Belivaldo Chagas no último mês de outubro.

Apenas por esse motivo, o policial civil foi alvo de processo administrativo, onde foi determinado o afastamento do cargo, com recolhimento da arma de fogo e carteira funcional. Como foi negada a cópia do procedimento do policial aos advogados, a diretoria Jurídica do sindicato impetrou mandado de segurança para ter conhecimento do referido procedimento administrativo. Após essa fase, também foi ajuizada Ação Anulatória. Nesta quarta-feira, Heráclito Menezes retorna das férias e se apresentará à Corregedoria da Polícia Civil.

O Sinpol/SE reforça que utilizará todos os meios jurídicos para impedir que agentes, escrivães e agentes auxiliares sofram retaliações por conta da luta coletiva permanente pela aprovação do Projeto Oficial de Polícia Civil (OPC).

Ascom Sinpol