Sônia Prota realiza palestra sobre Economia Digital Aplicada ao Desenvolvimento

04/12/19 - 06:08:12

Com um vasto currículo a nível nacional em Startup e Empresa Júnior, incluindo 18 anos de experiência com Networking nas áreas de gestão em projetos e avaliação de resultados voltados a programas de alto impacto social e ambiental para organismos internacionais como PNUD, BID, UNESCO e o OXFAM Novib, a paulista Sônia Prota ministra, nesta quinta-feira, 05, uma palestra exclusiva no Sebrae Sergipe.

A iniciativa leva a assinatura da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (ABRAJET/SE), Fórum Pólo Costa dos Coqueirais, Fórum Regional de Turismo – Pólo dos Tabuleiros e do Fórum Estadual dos Secretários e Dirigentes de Desenvolvimento (Sergipe).

De acordo com o professor do Departamento de Turismo/UFS, Denio Azevedo, a discussão irá englobar várias áreas de atuação. “Será um debate muito produtivo, pois a palestrante pretende citar temas com foco no desenvolvimento econômico e regional, comunicação, meio-ambiente, tecnologia, educação, turismo e indústrias. Aproveito para agradecer o apoio do Sebrae Sergipe neste projeto”, destaca.

Fonte e foto assessoria