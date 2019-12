Cresce o número de empreendedores seniores no estado de Sergipe

05/12/19 - 15:30:11

Mais de 50 mil negócios no estado são comandados por pessoas com mais de 54 anos

Um estudo do Sebrae mostra que tem crescido em Sergipe o número de negócios comandados por empreendedores seniores, aqueles que possuem mais de 54 anos de idade. Dezoito por cento dos empreendimentos no estado são chefiados por pessoas dessa faixa etária, o que representa um universo de aproximadamente 51 mil pessoas.

Esse público é composto em sua maioria por homens (67%), negros (70% do total) e possuem baixa escolaridade (61% deles têm apenas o ensino fundamental). Nove em cada dez trabalha por conta própria e 87% não possuem sócio no negócio.

De acordo com a pesquisa, o principal motivo que tem levado esse grupo a empreender foi a necessidade de complementar a renda. Para 21%, a vontade de começar um negócio está relacionada ao desejo de se manterem ocupados após a aposentadoria. Outros 21% afirmaram que a motivação para abrir uma empresa é a necessidade de contribuir com o sustento da família.

Um dado que chama a atenção é que entre os empreendedores sêniores predomina a informalidade. Noventa e um por cento deles não possuem CNPJ. Oito entre dez empreendedores possuem rendimento de até um salário mínimo, atuando primordialmente em estabelecimentos fixos (loja, escritório ou galpão).

“ Os números mostram que há uma tendência de crescimento desse tipo de empreendedores. As pessoas estão cada vez mais em plenas condições de continuar produzindo, entregando experiência e resultados. Além disso, temos um cenário em que a expectativa de vida será cada vez maior. Muitas vezes o mercado de trabalho não oferece mais oportunidades para esse público, então é preciso criar uma alternativa para continuar sobrevivendo. Por outro lado, também temos aqueles que aproveitam esse momento para fazer o que sempre quiseram, que lhes dê mais prazer e proporcione uma nova fonte de renda”, explica o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado.

Empreender na aposentadoria

A tendência de crescimento apontada pelo superintendente é apontada também por um outro estudo do Sebrae. Uma pesquisa intitulada Perfil do Potencial Empreendedor Aposentado mostra que ao menos um em cada dez pessoas que estão próximas à aposentadoria pretende empreender nos próximos dois anos. Desse universo, 50% querem abrir um negócio no setor do comércio e 30% disseram que irão atuar no ramo de serviços.

“ Os empreendedores aposentados formam um grupo de pessoas que têm experiência, disposição e credibilidade, já desenvolveram uma série de competências. Por outro lado, podem ter dificuldades em se adaptar às novas tecnologias e apresentar resistência para adquirir novos conhecimentos. Para que ele tenha sucesso é necessário que ele esteja disposto a aprender mais e invista na gestão do próprio negócio, ampliando assim a sua visão sobre a empresa”, reforça Paulo do Eirado.

O número dos entrevistados que buscou se capacitar nos últimos dois anos é baixo, só 24% participaram de cursos, palestras ou consultorias. Entre os que querem abrir a própria empresa, o número de interesse em se capacitar é de 64%, e o que mais destacaram foi interesse nas áreas de empreendedorismo, finanças, marketing e vendas e planejamento.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante