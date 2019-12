DEPUTADO DIZ QUE RECEITA DO ESTADO DE SERGIPE CRESCEU R$ 400 MILHÕES

05/12/19 - 13:38:03

O deputado Georgeo Passos (CIDADANIA) se pronunciou na sessão desta segunda-feira, 2, sobre o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, publicado semana passada. O parlamentar garante que a receita do estado no período de janeiro a outubro de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado, teve um acréscimo de 400 milhões de reais.

“Estou trazendo os números para que os colegas possam acompanhar como vêm se comportando os números das receitas do estado de Sergipe, principalmente nesse momento, quando se fala que o governo não tem recursos e que quer cortar direitos dos trabalhadores”, diz.

Georgeo Passos acrescentou que a receita do estado de Sergipe cresce ano após ano. “A desculpa que o governo sempre dá de que as receitas diminuem, quando a gente pega os próprios relatórios da Secretaria da Fazenda, isso fica desmistificado, isso fica bem claro que a nossa receita está crescendo mês após mês”, garante.

Ele apresentou uma tabela dando conta de que em 2018, a receita corrente líquida ficou na casa de pouco mais de 6 bilhões de reais, nos meses de janeiro a outubro, já com todas as deduções.

“Já em 2019, se fizermos um comparativo mês após mês, com 2018, nós vamos ver que a nossa receita vem subindo. Em janeiro de 2018, a receita corrente líquida foi de 619 milhões, já em 2019, foi de 686 milhões de reais; em fevereiro de 2018, a receita foi 695 milhões e no mesmo mês de 2019, subiu para 721 milhões de reais”, ressalta acrescentando que os números mostram crescimento mês a mês.

“Fazendo os cálculos, nós tivemos uma receita superior na casa dos 400 milhões de reais este ano, se comparado ao mesmo período do ano passado (de janeiro a outubro). Precisamos entender para onde está indo essa receita”, alfineta reivindicando a presença do secretário de estado da Fazenda, Marco Queiroz à Assembleia Legislativa de Sergipe, com a finalidade de demonstrar os números atualizados aos deputados.

Aparte

Zezinho Guimarães solicitou a divulgação das despesas

Em aparte, o deputado Zezinho Guimarães (MDB) parabenizou o deputado pronunciamento sobre as receitas do estado, mas pediu a mesma desenvoltura para apresentar dados sobre as despesas. “

Em resposta, Georgeo informou que o site da Secretaria da Fazenda só está divulgando os dados relativos às receitas. “Mesmo sabendo das dificuldades, vamos buscar as despesas”.

Reforma da Previdência

O parlamentar falou ainda sobre o projeto de Reforma da Previdência estadual que deve estar chegando nos próximos dias à Assembleia Legislativa de Sergipe.

“O projeto merece uma tramitação nesta Casa, ouvindo as partes envolvidas, apesar de sabermos que o deve chegar aqui é algo muito parecido do que já foi aprovado no Governo Federal, mas certeza mesmo ninguém tem porque ninguém viu o texto oficial ainda. Chegando essa matéria, peço que tenhamos a tranquilidade para nos debruçar sobre essa matéria que impacta sobremaneira na vida dos trabalhadores”, entende.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões