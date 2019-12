Funasa beneficiará 40 milhões de pessoas com saneamento básico na zona rural

05/12/19 - 14:12:55

A superintendente da Funasa em Sergipe, Drª. Luiza Ribeiro, participou no último dia 3 de dezembro do lançamento do programa Saneamento Brasil Rural. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

A finalidade é universalizar o acesso ao saneamento básico para as populações das áreas rurais brasileiras. Aproximadamente 40 milhões de pessoas serão beneficiadas com ampliação do abastecimento de água, instalações hidrossanitárias (água e esgoto), esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos.

O governo estima que o programa, que será executado pela Funasa, que os investimentos serão de R$ 218,94 bilhões, distribuídos entre medidas estruturais (R$ 179,53 bilhões) e estruturantes (R$ 39,41 bilhões).

Por Daniela Domingos

Foto assessoria