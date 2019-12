Hemose reforça importância de doação de sangue Rh negativo

05/12/19 - 15:08:45

Os grupos sanguíneos O, A, B e Ab negativo são os sangues menos presentes na população. Com o intuito de realizar a manutenção desses estoques o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) está convidando os doadores para colaborar com o serviço. A medida visa sensibilizar a população para necessidade da doação regular, ou seja, aquela efetuada no intervalo de três meses para o homem e quatro meses para mulher.

De acordo com a gerente de Coleta da unidade, Florita Aquino os estoques de sangues fator Rh positivo estão em níveis satisfatórios. “Temos hemácias e plaquetas para atender a demanda, entretanto, os sangues de fator Rh negativo estão abaixo do necessário para formar um estoque de segurança”, contou ao informar. “Atualmente o que temos no setor de Dispensação atende os hospitais, mas precisamos renovar o estoques do sangue negativo, em especial o O negativo que é doador universal, utilizado na ausência de qualquer grupo sanguíneo positivo e negativo” detalhou a enfermeira.

Ela explicou também que no serviço de Captação de Doadores, a equipe trabalha em contato direto com o voluntário cadastrado ao hemocentro, através de mensagens e ligações. “Estamos buscando doadores de fator Rh negativo, além da reposição do estoque de plaquetas. Para isso estamos em contato com as pessoas para realizar o procedimento por Aférese, que coleta apenas as plaquetas”, avisou.

O sangue captado, coletado e processado no Hemocentro de Sergipe é utilizado para o atendimento de urgências e emergências, combater hemorragias, além de atender pacientes com anemias hereditárias e em tratamentos oncológicos, que precisam de transfusões sanguíneas frequentes.

Serviço

Para doar sangue é preciso estar bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos e peso superior a 50 quilos. Vale ressaltar que pessoas com resfriado devem aguardar até 30 dias para doar, grávidas que tiveram o parto normal, 90 dias e para aquelas que tiveram parto cesáreo, é preciso esperar 180 dias. As lactantes devem aguardar um ano e as pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercings também só podem doar sangue, após um ano do último procedimento. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259- 3174.