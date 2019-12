Inscritos já podem conferir locais de reaplicação da prova

05/12/19 - 14:38:34

Informações estão disponíveis na Página do Participante, dentro do site do exame

Fiquem ligados! Quem teve a solicitação de reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 aprovada já pode conferir os locais de prova. A informação está disponível na Página do Participante, dentro do site do Enem. O segundo exame será feito por dois mil candidatos.

A reaplicação será realizada em 10 e 11 dezembro. Para acessar a Página do Participante, é necessário inserir CPF e senha já cadastrados. Aqueles que não se recordam da senha podem redefini-la.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pela aplicação do exame, tem um vídeo com o passo a passo de como entrar na página.

Os participantes tiveram de 11 a 18 de novembro para solicitar a reaplicação, processo também feito pela Página do Participante. São três os casos que o Inep classifica como problemas logísticos:

desastres naturais que prejudiquem a aplicação do exame por conta do comprometimento da infraestrutura do local);

falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural;

falha de procedimento de aplicação que cause comprovado prejuízo ao participante.

Enem PPL – O Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade e sob medida socioeducativa (Enem PPL) será aplicado nas mesmas datas de reaplicação. O exame acontecerá nas unidades prisionais para mais de 46 mil inscritos.

Assessoria de Comunicação Social, com informações do Inep