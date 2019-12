Marketplace, cocriação e players de mercado são discutidos em palestra no Sebrae

05/12/19 - 17:11:45

Na manhã desta quinta-feira, 05, o Sebrae Sergipe sediou a palestra ‘Marketplace social para conectar pessoas e oportunidades’, baseado na temática “Economia Digital Aplicada ao Desenvolvimento Econômico”. A iniciativa leva a assinatura da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (ABRAJET/SE), Fórum Polo Costa dos Coqueirais, Fórum Regional de Turismo – Polo dos Tabuleiros e do Fórum Estadual dos Secretários e Dirigentes de Desenvolvimento (Sergipe).

A paulista Sônia Prota foi a responsável pela discussão e citou sobre o fomento para ideias criativas em relação ao mercado de trabalho. “O objetivo é estreitar relações com o mercado, por meio da cocriação, ao desenvolver uma ruptura do modelo comum no padrão de venda. Estamos iniciando este projeto com a UFS, através do curso de Turismo, para despertar nos alunos a motivação chave ao promover ações em tecnologia com o trade turístico, incluindo o setor público, privado e o de serviços”, esclarece.

Para o professor do Departamento de Turismo/UFS, Denio Azevedo, o encontro proporcionou o incentivo ao empreendedorismo. “Boa parte do tempo do empreendedor é dedicado ao conhecimento, que é uma ação de poder, e o marketplace se apresenta atualmente com o intuito de conectar pessoas e oportunidades”, disse.

A vice-presidente da ABRAJET Sergipe, Shis Vitória, destacou a importância da união no setor. “O turismo local precisa de união e uma das premissas da entidade é resgatar a autoestima e promover ações que fortaleçam o segmento, pois assim todos ganham”, frisa.

A guia de turismo Angelita de Jesus não escondeu a satisfação em participar da capacitação. “Fantástico. Essa é a definição para a palestra. Os assuntos foram funcionais, principalmente para microempreendedores como no meu caso. O ‘sair da caixa’ e do habitual é necessário, já que o trabalho formal tem prazo de validade e a criatividade será o diferencial”, finaliza.

Assessoria de comunicação ABRAJET Sergip