OBRA ALTERA O TRÂNSITO NA AVENIDA HERMES FONTES A PARTIR DE SEGUNDA, DIA 9

05/12/19 - 15:21:07

A partir da próxima segunda-feira, dia 9, o trânsito no trecho inicial da avenida Hermes Fontes será alterado devido ao início da obra de construção do corredor Hermes Fontes, que contempla a avenida de igual nome, a Adélia Franco e a José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg).

Com 6,8 km de extensão, esse novo corredor de transportes corta os bairros São José, Salgado Filho, Suíssa, Luzia, Grageru, Inácio Barbosa e São Conrado, e é resultado de um investimento superior a R$20 milhões, feito pela Prefeitura de Aracaju com recursos conveniados com o Governo Federal.

O primeiro trecho a ser interditado está compreendido entre o cruzamento da Hermes Fontes com a avenida Barão de Maruim e o retorno logo após a rua Frei Paulo – apenas no sentido Centro; assim, o condutor que segue pela avenida Pedro Calazans sentido Terminal DIA poderá acessar a Hermes Fontes normalmente.

Para quem segue pela Hermes Fontes e deseja continuar o trajeto pela Pedro Calazans ou convergir para a avenida Barão de Maruim, um binário será montado na pista contrária, no retorno logo após a rua Frei Paulo; assim, o condutor deverá utilizar esse binário para passar pelo trecho interditado e depois voltar à pista de origem.

De modo a evitar possíveis congestionamentos, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) recomenda aos condutores o uso de rotas alternativas, como as ruas José de Faro Rollemberg, Américo Curvelo, Construtor João Alves e Lagarto, para quem estiver no sentido DIA/Centro; e as ruas Estância ou Dom Bosco, seguindo pela avenida Edelzio Vieira de Melo retornando à Hermes Fontes, para quem estiver dirigindo no sentido Centro/DIA.

Para ir à Maternidade Santa Helena a partir da Pedro Calazans, recomenda-se que o condutor acesse a rua Estância, seguindo pela rua Dom Bosco até a rua Frei Paulo para chegar à unidade de saúde. No sentido contrário, deve-se seguir pela Edelzio Vieira de Melo, retornar pelo Largo do Carro Quebrado, acessar novamente a Edelzio até a rua Nossa Senhora das Dores, onde será possível acessar a rua Frei Paulo.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, reforça que as equipes do órgão darão assistência aos condutores durante a obra. “Temos um planejamento definido e atuaremos para minimizar os impactos. Estaremos com agentes de trânsito no local para orientar os motoristas, organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança viária”, explica.

“Vamos trabalhar com binários, algo semelhante ao que fizemos durante a obra de recapeamento da Beira Mar, e sinalizaremos todos os trechos que sofrerão alterações temporárias. A população deve ficar atenta às sinalizações e orientações dos agentes e, se possível, utilizar as rotas alternativas”, complementa.

Renato acrescenta que o serviço no corredor Hermes Fontes começará a ser feito em um período de férias escolares, o que ameniza, inicialmente, os impactos no trânsito da via, já que o número de veículos em circulação tende a ser menor. “Sabemos que haverá transtornos temporários, mas pedimos a compreensão da população, pois os benefícios para a mobilidade virão para todos”, afirma o superintendente.

AAN

Foto Sérgio Silva