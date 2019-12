PC PRENDE O 6º INTEGRANTE ENVOLVIDO NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM ESTÂNCIA

05/12/19 - 05:00:20

Homem faz parte de associação criminosa envolvida com o tráfico de drogas na região

Policiais civis lotados da delegacia Regional de Estância deram cumprimento a mais um mandado de prisão preventiva expedido contra uma asssoicação criminosa que age na região.

Os investigadores prenderam na tarde desta quarta-feira (04), Fábio dos Santos, mais conhecido como “Tcheilo”. Ele faz parte da associação criminosa liderada por Welder Matucel, preso há dois meses pelas equipes de Estância.

Segundo informações repassadas, ele é o sexto integrante preso por envolvimento na associação criminosa de tráfico de drogas no bairro Porto d’Areia, no município de Estância.

Ainda segundo informações, os investigados armazenavam as drogas em local de difícil acesso, do outro lado do rio, em meio a mata da região de Estância.

Durante as investigações, vários entorpecentes foram apreendidos. A Polícia Civil também identificou o crime de homicídio praticado por integrantes que fazem parte da associação. Dos sete mandados de prisão expedidos diante do poder Judiciário, seis já foram cumpridos e resta somente um foragido.

A polícia ressalta que qualquer informação referente ao tráfico de drogas e aos demais crimes podem ser repassadas por meio do disque-denúncia (181). O sigilo do denunciante é totalmente garantido.

Informações e foto SSP