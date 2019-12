“PRODUZIR BRASIL” ATENDERÁ A 970 FAMÍLIAS ASSENTADAS NO ESTADO DE SERGIPE

05/12/19 - 14:29:09

Lançado oficialmente na última terça-feira (03), em evento realizado no auditório da Superintendência Federal da Agricultura em Sergipe (SFA/SE), o Programa “Produzir Brasil” atenderá a 970 famílias de agricultores assentados.

Integrando as ações do Plano Agronordeste, o programa será desenvolvido por uma parceria entre a Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a Agência Nacional de Assistência Técnica (ANATER) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural(SENAR). O objetivo é estimular a inserção produtiva dos beneficiários da reforma agrária, que já receberam títulos de propriedade de seus lotes, ou estão em processo para o recebimento. “É um programa de extrema importância, porque permitirá que o agricultor tenha acesso a um assessoramento técnico qualificado, que irá auxiliá-lo não apenas no processo produtivo, mas, também, na inserção dos seus produtos no mercado”, avaliou Udo Gabriel, superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Sergipe (Incra/SE).

Considerado como um projeto piloto, o programa disponibilizará profissionais de diversas áreas para o assessoramento produtivo em assentamentos implantados pelo Incra nos municípios de Poço Redondo, Nossa Senhora da Glória, Gararu, Porto da Folha, Canindé do São Francisco, Indiaroba, Itaporanga D´Ajuda, São Cristóvão e Lagarto.

As ações serão iniciadas a partir de 2020.

Agronordeste

Lançado no início de outubro pelo MAPA, o Agronordeste é um plano de ação elaborado para impulsionar o desenvolvimento econômico, social e sustentável do meio rural nordestino.

Com um cronograma de ações para o final de 2019 e todo o ano de 2020, o plano prevê a cobertura de 230 municípios, nos nove estados da região e em parte do estado de Minas Gerais. Ao todo, vivem na área atendida pelo Agronordeste cerca de 1,7 milhão de pessoas.

Fonte e foto assessoria