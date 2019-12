Rebecca Melo reapresenta “Os Sambas Delas” nesta sexta, no Café da Gente

Repertório traz sambas imortalizados nas vozes de Maria Rita, Marisa Monte e Roberta Sá, e participações especiais

No último dia 02 de dezembro, se comemorou o Dia Nacional do Samba. Para celebrar como se deve, a cantora Rebecca Melo representa o show OS SAMBAS DELAS, na próxima sexta-feira, dia 06 de dezembro, no Café da Gente. No repertório, ela promete um setlist repleto de belíssimos sambas, imortalizados nas vozes e interpretações marcantes de Maria Rita, Marisa Monte e Roberta Sá – três grandes referências femininas da música brasileira, que lhe inspiraram, no curso da trajetória.

Na direção musical e ao violão, Rebecca traz consigo o talento de Denisson Cleber; e na percussão, todo o swing de Ismark Nascimento e Sidiclei Santos. Nesta edição, o show contará com participações de mulheres incríveis, que vêm imprimindo a sua marca na cena sergipana do samba e realizando grandes feitos: Lari Lima, Samba de Moça Só e Samba de Salto.

Rebecca revela que a escolha do repertório envolveu uma pesquisa minuciosa pela discografia das três intérpretes, que ao longo da sua história emprestaram o seu talento para imortalizar grandes canções. No repertório, portanto, Rebecca traz uma constelação de clássicos do samba, como ‘Preciso me Encontrar’, de Cartola; ‘Dança da Solidão’ e ‘Para Ver as Meninas’, de Paulinho da Viola; ‘De mais ninguém’, de Nelson Gonçalves; ‘O homem falou’, de Gonzaguinha – além de tantas outras composições carimbadas por Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Jorge Ben, Pedro Luís, Serginho Meriti, Miltinho, Roque Ferreira, etc.

“Marisa Monte foi, das três, o meu primeiro amor. Comecei a ouvi-la por volta dos 15 anos, pelo ‘Verde Azul Anil, Cor de Rosa e Carvão’ (1994), do qual tomei emprestadas algumas canções, assim como do ‘MM’ (1989), do ‘Memórias Crônicas e Declarações de Amor’ (2000) e do ‘Universo ao Meu Redor’ (2006). A parte do repertório de Maria Rita foi quase toda extraída do ‘Samba Meu’, porque sou muito apaixonada por ele. E Roberta Sá, minha referência mais recente das três, entrou com algumas canções do ‘Braseiro’ (2005); outras tantas do ‘Quando Canto é Reza’ (2010) que ela gravou om o Trio Madeira Brasil”, detalha.

Os ingressos serão vendidos a R$ 20 na hora do show, na bilheteria do Café da Gente – localizado na Avenida Ivo do Prazo, nº 398, Centro da capital, anexo ao Museu da Gente Sergipana.

Trajetória

Cantora e jornalista aracajuana, Rebecca Melo se define como uma amante da Música Popular Brasileira, apesar das fortes referências trazidas do Jazz e da Soul Music. Os 12 anos de carreira musical como intérprete foram precedidos e entremeados por estudos de piano, teoria musical, violão, sanfona, técnica vocal e harmonização. Ao longo desse tempo, cantou na noite e em eventos e, para além da carreira solo, formou, há três anos, o grupo vocal Nanã Trio, juntamente com Lygia Carvalho e Glória Costa.

Foto Pritty Reis

