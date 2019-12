REDISTRIBUIÇÃO: IFS ABRE CHAMADA PÚBLICA PARA SERVIDORES TÉCNICOS

05/12/19 - 05:53:40

Interessados devem se inscrever até o dia 13 de dezembro

Técnicos administrativos da educação, das Redes Federais de Ensino do país, que tenham interesse em integrar o quadro permanente de servidores do Instituto Federal de Sergipe têm até o dia 13 de dezembro para solicitarem redistribuição. As inscrições são feitas somente pelo e-mail [email protected]

Nove cargos estão disponíveis no IFS. Assistente de Aluno; Assistente em Administração; Técnico de Laboratório; Técnico em Segurança do Trabalho; Enfermeiro; Médico; Pedagogo; Analista de Tecnologia da Informação, na área de Desenvolvimento e Analista de Tecnologia da Informação na área de Banco de Dados. Para tanto, os candidatos devem preencher os requisitos dispostos no edital, como por exemplo, não responder a processo administrativo disciplinar, nem ser alvo de sindicância e nem ter sofrido advertência nos últimos três anos ou suspensão nos últimos cinco anos.

A inscrição não assegura a vaga pleiteada pelo servidor e o candidato que desistir de participar do processo, deve comunicar a desistência pelo mesmo e-mail destinado à inscrição. Os servidores selecionados serão distribuídos para qualquer campus, de acordo com a necessidade da instituição. Além disso, não se responsabiliza em arcar com despesas de mudanças. Todas as informações e formulários de inscrição estão disponíveis no edital no site do Instituto Federal de Sergipe.

Fonte e foto assessoria