Roça de votos

05/12/19 - 08:27:09

As lideranças políticas estão na fase de plantio de ideias visando garantir os apoios necessários para a campanha do ano que vem. É como se estivessem plantando agora uma roça de votos. Alguns pretensos candidatos aos cargos majoritários já se movimentam como se a disputa eleitoral tivesse começado. E eles estão certos: ficar parado agora é perder terreno fértil para os adversários, pois liderança política do interior se transforma em presa fácil quando não recebe os frequentes mimos dos aliados da capital. Esse jogo de interesses vai continuar até os primeiros meses do próximo ano. Será nessa próxima fase que começa a “colheita”, época em que as investidas aos “currais” opositores ficarão mais frequentes. Até lá, porém, muita água passará debaixo da ponte. Portanto, quem não souber remar nas águas turvas da política poderá virar o barco, perder o que plantou e, consequentemente, morrer afogado antes de chegar às convenções partidárias de 2020. Marminino!

Tá quite mesmo?

A Secretaria da Saúde de Sergipe jura de pés juntos que não deve nadica de nada ao dono do espaçoso imóvel onde está instalada. Garante que, além de pagar o aluguel em dia, está honrando o acordo feito sobre a dívida que estava atrasada. Seria bom a Saúde dizer isso ao desembargador Cezário Siqueira Neto que, em atendimento a ação movida pelo dono do prédio, determinou o despejo imediato da Secretaria. Crendeuspai!

Metamorfose política

O prefeito de Socorro, Padre Inaldo, se filia hoje ao partido Progressista. O reverendo resolveu deixar o PCdoB após esta legenda não ter alcançado a cláusula de barreira nas eleições de 2018. A festa de filiação ao partido liderado pelo deputado federal Laércio Oliveira está marcada para o fim da tarde, no Espaço Novos Rumos, em Socorro. Lideranças políticas da Grande Aracaju deverão prestigiar a metamorfose ideológica do padre-prefeito. Cruzes!

Faz de contas

E o Tribunal de Contas de Sergipe vai anular, hoje, a aposentadoria compulsória do conselheiro Flávio Conceição. Ele é aquele sujeito que foi condenado sob a acusação de ter metido a mão grande no dinheiro público. Após ser absolvido pela Justiça, o dito cujo propôs para o TCE fazer de conta que nada aconteceu. Como os conselheiros não são de abandonar amigos, vão desaposentar Conceição e, naturalmente, escorraçar o substituto dele, conselheiro Clóvis Barbosa. E assim caminha a humanidade. Ôxe!

Petróleo e gás

A Petrobras fez em Sergipe sua maior descoberta desde o pré-sal, em 2006. De seis campos, espera extrair 20 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, o equivalente a um terço da produção total brasileira. Na próxima segunda, será lançado o Fórum Sergipano de Petróleo e Gás, que tratará sobre o potencial do Terminal de Armazenamento e Regaseificação de GNL da CELSE. Esta informação foi publicada hoje, na coluna Esplanada, reproduzida pelo Jornal da Cidade. Ah, bom!

Rabo de égua

Será preciso um time de Belivaldos pra resolver a crise braba em que meteram Sergipe. Pelo menos é o que deixa transparecer o Anuário Socioeconômico de Sergipe, edição 2019. A publicação do Grupo de Pesquisa em Análise de Dados Econômicos da Universidade Federal de Sergipe mostra a economia sergipana em frangalhos, caindo pelas tabelas. Cruzes!

Valadares em dobro

A disposição do PSB em disputar a Prefeitura de Aracaju com candidato próprio pode provocar um caso inusitado nas eleições de 2020: dois prefeituráveis com o mesmo sobrenome. É que Valadares Filho deverá se candidatar pelo PSB, enquanto pelo PTB o postulante à Prefeitura poderá ser o deputado estadual Rodrigo Valadares. O que será que o ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB) acha de tudo isso? Vixe quanto Vavá!

Cavalo de lata

E a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) quer retirar das ruas de Aracaju as carroças de burro. A moça propôs à Prefeitura que incentive a substituição das carroças de tração animal pelos chamados “cavalos de latas”, que vem a ser uma motocicleta com carroceria. Resta saber o que os carroceiros acham do tal “cavalo de lata”. Homem, vôte!

Ficou pra depois

Ainda não será hoje que a Câmara de Lagarto dará posse à prefeita interina Hilda Ribeiro (SD). Na sessão desta quinta, será lido o ato de cassação do ex-prefeito Valmir Monteiro (PSC), porém a posse da gestora ficará para depois. A protelação é somente porque o presidente da Câmara, vereador Eduardo Maratá (PR), não reza na cartilha de Hilda. Resta saber o que acha de tudo isso a Justiça, que já determinou ao Legislativo para empossar a prefeita imediatamente. Virgem Santa!

Dou-lhe uma…

A impressora do jornal semanário Cinform é um dos 106 lotes do Leilão Unificado promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho. Avaliado em R$ 500 mil, o equipamento será leiloado no pregão que acontece, nesta quinta-feira, na sede do TRT, localizada no bairro Capucho, em Aracaju. Entre os lotes também estão sapatos, colchões, camas, vinagre, tapetes, máquina de solda, caixa de marcha de ônibus e o diabo a quatro. Até parece uma segunda edição da Black Friday. Danôsse!

Recorte de jornal

