Sefaz e receita federal se unem para melhoria do atendimento ao contribuinte

05/12/19 - 06:09:47

Na oportunidade, foi oficializado o compartilhamento do espaço físico dos Ceacs da Sefaz com a Receita Federal

O secretário de Estado da Fazenda, Marco Antonio Queiroz, acompanhado da superintendente de Gestão Tributária da Sefaz, Silvana Lisboa, e da superintendente de Administração e Finanças, Denise Almeida, assinaram na manhã desta quarta-feira(04), documento que oficializa o compartilhamento do espaço físico dos Ceacs da Sefaz com a Receita Federal. O compartilhamento possibilita uma melhor prestação de serviço ao contribuinte que procura as unidades fazendárias para solução de questões que muitas das vezes têm relação com a Receita Federal.

O delegado adjunto da Receita Federal em Sergipe, Edson Fiel Filho, acompanhado pelos analistas tributários Fernando Antônio Dantas Júnior e Sandro de Carvalho Souza, destacou o propósito da parceria com a Sefaz: “Essa é mais uma parceria estabelecida com a Secretaria do Estado da Fazenda, que vem na linha de promover uma excelência de atendimento aos contribuintes. Por outro lado, também possibilita uma atuação conjunta das administrações tributária, federal e estadual no Estado de Sergipe em prol da sociedade”, declarou o delegado adjunto, acrescentando que ainda dentro do mês de dezembro o atendimento nas unidades dos Ceacs da Sefaz será iniciado.

De acordo com Silvana Lisboa, “ter a Receita Federal e a Sefaz em um mesmo ambiente para atendimento, facilita muito para o contribuinte, e representa um ganho no sentido da celeridade e economicidade para o atendimento ao público”.

O secretário Marco Antonio Queiroz enfatizou que a assinatura desse acordo reforça a solidez da parceria entre as instituições, e o direcionamento dessa parceria leva benefícios para a sociedade. “Esse acordo é resultado da boa relação que existe entre a Sefaz e a Receita Federal, uma parceria voltada para o contribuinte, buscando a excelência no atendimento”, afirmou.

