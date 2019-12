Sem “Fogo e Paixão”

Os municípios estão se preparando para novas eleições. O movimento é maior de pré-candidatos e cauteloso por parte do eleitor. As eleições de 2018 no País implantaram um sistema de confronto entre tendências de esquerda e direita, que se identificou, através da disputa presidencial pela característica plebiscitária, principalmente no segundo turno, quando o modelo foi sentido com maior intensidade: Bolsonaro contra Lula, à época representado por Fernando Haddad (PT).

Foi um marco na história das eleições, que sempre se decidiu através de alianças amplas entre lideranças que se uniam com objetivos definidos e um toque ideológico. Tudo mudou muito nesses pleitos mais recentes, com a edição de leis mais rígidas contra compra de votos e uso excessivo do poder econômico. Alem da redução da propaganda eleitoral e o fim dos showmícios, que iludiam eleitores através da presença de artistas que faziam sucesso a cada momento.

Um exemplo do êxito dos showmícios aconteceu em Aracaju, quando no pleito de 1988 disputavam a Prefeitura o advogado Wellington Paixão e o médico Lauro Maia. À época o sucesso musical era “Fogo e Paixão”, de autoria do cantor Vando. O pior: Vando fora contratado pelo comitê de apoio a Lauro, mas com uma observação: não poderia cantar exatamente a música que estava nas paradas em todo o Brasil.

No final do show, Vando não se conteve ao apelo do povo e obedeceu. Ao gritar o refrão “Você é fogo e eu sou Paixão”, a platéia explodiu e os gritos pelo candidato Wellington Paixão ecoaram. Tanto que a música tomou conta da cidade e o candidato contra Lauro ganhou a eleição. Aconteceu no Conjunto Augusto Franco e, enquanto o povo se esbaldava embaixo, o cantor Vando sofria no palanque e praticamente foi “jogado fora” pelo comando da campanha.

Isso já não acontece mais. Ótimo que não aconteça. Assim como aumentou a ação policial para reprimir compras de votos, além de inibir a ação de candidatos trafegando nas madrugadas para levar milhares de reais a chefes políticos que dominavam [e ainda dominam] os tristes currais eleitorais. Com essa redução da grana que “desfaz coisas belas”, embora ainda funcione com muito vigor, o eleitor está mais consciente de que a escolha deve ser por aquele que trabalha a seu favor..

As eleições de 2020 e 2022 vence quem também tiver condições financeiras mais robustas. Mas também precisa de uma folha corrida limpa, sem histórico de corrupção e que seja do bem. Isso sem dispensar alianças firmes, sem divergências internas e com objetivos claros de mudar velhos hábitos, em que a sociedade como um todo seja o objetivo final.

Ideologias e conceitos restritos a blocos não trarão o eleitorado cansado de falsas teorias para uma política de resultados. Ganha quem adquirir credibilidade junto às classes sociais e se mostrar digno de comandar a cidade e o Estado de forma participativa, como se fosse o síndico [e não o cínico] de um grande condomínio.

Pedido de Perdão

Um policial usou ontem emissoras de rádio e redes sociais para pedir publicamente “perdão ao governador Belivaldo Chagas”.

*** O motivo teria sido o envio de uma mensagem ao WhatsApp pessoal de Belivaldo.

Qual o teor do zap?

Durante o período de manifestações da classe, o policial enviou a Belivaldo Chagas uma mensagem em áudio agressiva, ameaçadora e com palavrões.

*** O governador sentiu-se ameaçado e enviou o áudio para a Corregedoria da Polícia, que apurou e abriu processo.

*** O pedido de perdão pode ou não ser aceito por Chagas.

Sobre a reforma

Até o momento a reforma da Previdência estadual não chegou à Assembleia e é possível que o governador Belivaldo Chagas volte a se reunir com deputados para chegar a um consenso.

*** – Não há entendimento entre os deputados da base aliada, que alertam para a urgência da reforma, como disse o deputado Luciano Pimentel em entrevista.

Obra credencia

A prefeita de Capela, Silvany Mamlak (PSC), acha que a obra sobre os mercados, que custará mais de R$ 2 milhões, é que vai credenciá-la a disputar à reeleição.

*** Diz que a obra tem um significado importante para sua decisão. Será inaugurada em fevereiro.

Outro candidato

Até o momento o outro candidato que se apresenta para disputar a Prefeitura de Capela é Astrogildo da Farmácia (Podemos), que foi candidato a deputado federal pelo partido.

*** O ex-prefeito Manoel Messias Sukita não sugeriu um nome até o momento. Mas os comentários são de que o seu irmão, Adaltro Sukita, ex-presidente da Câmara, pode disputar.

Nitinho acha cedo

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Nitinho Vitale (PSD), está de repouso em razão de uma pequena cirurgia a que se submeteu e acha muito cedo para falar sobre eleição.

*** Quanto a ser vice de Edvaldo, Nitinho diz que não tem “essa vaidade” e só vai se for uma posição do grupo.

*** – Mas, nesse momento, penso em continuar vereador, disse.

Pode ser ou não

As atenções se voltam hoje para o julgamento da desaponsentadoria do conselheiro Flávio Conceição, que será feito pelo pleno do Tribunal de Contas do Estado.

*** Caso o pleno seja favorável à desaposentadoria, Flávio pode ou não assumir a vaga do conselheiro Clóvis Barbosa.

*** – Tudo vai depender da formatação, como disse um advogado.

Jackson atua em silêncio.

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) está em silêncio, embora não deixe de tratar sobre as eleições municipais de 2020. Entretanto, parece amenizar na questão de seguir o ex-presidente Lula nesse momento atual.

*** Mesmo com a possibilidade do PT apresentar candidatura própria a prefeito, ele não deixará de apoiar Edvaldo Nogueira, sem deixar manter sua posição à esquerda.

PT fará reunião

Amanhã terá reunião da cúpula do PT para decidir sobre a posse dos presidentes de diretórios municipais e estadual. A data prevista é dia 20.

*** No encontro vão tratar se o PT terá candidatura própria a prefeito de Aracaju ou não. Até o momento apenas Márcio Macedo anuncia a pretensão de disputar.

*** Quanto à vice-governadora Eliane Aquino, ela ainda não manifestou interesse na candidatura.

Hilda toma posse

Acontece hoje a posse da prefeita Hilda Ribeiro, de Lagarto, que deixa de ser interina com o afastamento definitivo do ex-titular Valmir Monteiro (PSC).

*** Um problema: o presidente da Câmara Municipal, vereador Eduardo Maratá, não dará posse à prefeita. A afirmação é de que será por “birra” e porque está “a serviço de Valmir e dos Reis”.

*** Maratá apenas vai ler na sessão o decreto de perda do mandato do ex-prefeito Valmir Monteiro.

Faz o que gosta

A delegada Daniela Garcia, hoje servindo ao Ministério da Justiça, não tem foco em exercer mandatos políticos, mesmo que mantenha conversas com lideranças como Alessandro Vieira (Cidadania).

*** Neste momento ela está no Rio de Janeiro fazendo o que mais gosta, que é cumprir missão no combate à corrupção.

Ação criminosa

O senador Rogério Carvalho classifica de organização fascista e considera muito grave o fluxo de ação apresentado pela deputada Joice Hasselmann na CPMI da Fake News. *** Para Rogério é um fluxograma de uma organização criminosa, que tem a intenção de produzir notícias falsas, denegrir, disseminar o ódio, dividir a sociedade.

*** – De R$ 15 a R$ 20 mil por disparo de hashtag é o quanto custa para destruir uma reputação. É preciso saber quem financia isso! – Quer saber Rogério.

Desde as eleições

Segundo ainda Rogério Carvalho, “a deputada Joice Hasselmann confirma que a atuação da milícia criminosa vem desde as eleições”.

*** – Desde o início da campanha sempre houve dois núcleos separados. É público que não gosto dos filhos do Bolsonaro. Como são eles que comandam, nunca participei! – Denunciou a deputada.

Manutenção do veto

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) acha que manutenção do veto presidencial que impedia a volta da propaganda partidária obrigatória em rádio e televisão, foi uma conquista em que se inclui.

*** – Com isso, resguardamos quase meio bilhão de reais de dinheiro público que iria para campanhas políticas desnecessariamente, disse.

Conversas e aliança

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) tem conversado com o senador Alessandro Carvalho (Cidadania), mas ainda sobre o cenário político do momento.

*** Tratam sobre a possibilidade de estabelecer uma aliança futura, mas não tem nada definido e que pode ser para outros pleitos fora o de 2020.

Seca na Barriguda

O morador Thiago da Silva, que mora no povoado Barriguda, município de Gararu, envia áudio informando que a região está sem água, inclusive para beber.

*** O pessoal chega ao ponto de vender animais par adquirir água.

*** Diz que há um projeto de água encanada para a região há muitos anos “com brigas políticas que o impede de sair do papel, apesar de uma emenda de R$ 3 milhões para concluir o projeto. Até hoje não aconteceu absolutamente nada”.

Derrubar arvores

O médico Antônio Samarone diz que a prefeitura anunciou que vai derrubar as árvores do canteiro central da Avenida Hermes Fontes, para aumentar a faixa de circulação de veículos.

*** E pergunta: “é esse mesmo o caminho da qualidade de vida”?

Um bom bate papo

Clóvis Barbosa – Um país que serve café, almoço, dois lanches e janta para um preso, e uma bolacha com Ki-suco para uma criança na escola, não pode ser levado a sério.

Marcio Macedo – Lula e Dilma são inocentados de mais um processo de perseguição política, na decisão o juiz entendeu que o processo em questão só tinha a finalidade de criminalizar atividade política.

Fica difícil – Depois da “reforma” dos militares sem idade mínima e com direito ao salário integral, o Senado aprovou hoje isenção a igrejas por 15 anos.

Bem frequentada – Praça Olimpio Campos está muito bem frequentada neste período pré-natalino. Milhares de pessoas participam do Nata Iluminado todas as noites.

Zezinho e o DEM – Deputado Zezinho Guimarães esteve ontem em Brasília para conversas com membros do DEM, partido no qual vai se filiar na primeira brecha.

Reeleição forte – A candidatura do prefeito de Estância, Gilson Andrade (sem partido) à reeleição é muito firme, em razão da administração que vem realizando.

Aumenta casamento – Casamento entre pessoas do mesmo sexo aumenta mais de 60% em 2018, segundo o levantamento do IBGE.

Sem problemas – Apesar de sofrer com o óleo em suas praias, Sergipe não teve problemas mais graves com a venda de peixes, camarões e demais frutos do mar.

Vendas aumentam – Tanto no centro da cidade, quanto nos três shoppings, as vendas tiveram alta sensível com desde 30 de novembro. A perspectiva é que se chegue assim até o Natal.