Serviços de manutenção na rede elétrica respeitará funcionamento do Centro

05/12/19 - 05:24:07

A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), solicitou à Energisa na última sexta-feira, 29/11, que os serviços de manutenção da rede elétrica programados para o Centro de Aracaju passem a ocorrer após o horário de fechamento dos estabelecimentos, visto que, durante o mês de dezembro, lojas em todo o Centro funcionarão até às 15h, inclusive nos domingos, devido ao maior fluxo de vendas.

Para o presidente da ACESE, Marco Pinheiro, a sensibilidade da Energisa com relação às necessidades apresentadas pela entidade demonstra a responsabilidade da entidade com a sociedade. “Ao reconhecer que o período é importante, assim como os esforços e a expectativa do empresário neste período, marcado por um fluxo maior de vendas, a Energisa mostrou seu compromisso e responsabilidade com o desenvolvimento da economia, bem como o fomento de iniciativas que buscam estimular o nosso ambiente de negócios”, comemorou.

Para o Centro de Aracaju, a medida é positiva. Com a expectativa de melhoria das vendas e funcionamento do Calçadão entre as ruas João Pessoa, Laranjeiras e São Cristóvão, além do entorno, funcionando, inclusive com o apoio da Guarda Municipal de Aracaju e Polícia Militar, pleiteado pela ACESE, juntamente com a CDL-Aracaju, os lojistas passam a ter também a certeza de que seus negócios não serão interrompidos por conta do corte de energia.

CENTRO FORTE

Por meio do Núcleo Centro Forte, a ACESE realiza, durante o mês de dezembro, em parceria com o Banese Card, CDL-Aracaju, Fecomercio-SE e Sebrae-SE, a campanha Natal no Centro Premiado, com o sorteio de uma motocicleta 0km e cinco vale-compras no valor de 1000 reais. A iniciativa busca estimular o Comércio no Centro de Aracaju e surgiu através da necessidade de um grupo de lojistas em organizar ações na região e está vinculada diretamente à Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, garantindo seguridade e suporte necessários.

Por Marcos Rodrigues Meneses