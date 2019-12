Shoppings Jardins e RioMar funcionam em horário normal no domingo

05/12/19 - 13:28:06

No feriado em homenagem à Nossa Senhora Imaculada da Conceição, os shoppings Jardins e RioMar, em Aracaju (SE), irão funcionar normalmente, obedecendo ao horário de domingo. No dia 8 de dezembro, quiosques e operações de alimentação e lazer abrirão das 12h às 22h; âncoras e megalojas, das 13h às 21h; demais lojas funcionarão das 14h às 20h.

Shopping Jardins

As praças Jardins e Arcos e os quiosques de alimentação abrem das 12h às 22h e os restaurantes Austrália, Tio Armênio e Senzai funcionam a partir das 12h até o último cliente. Neste domingo, 8, a boa música de Alice Nou anima o jantar na Praça de Alimentação Jardins, a partir das 19 horas.

Âncoras e megalojas (Renner, C&A, Riachuelo, Centauro, Camicado, Americanas, Le Biscuit, Casas Bahia, Magazine Luiza) operam das 13h às 21h; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h. E o hipermercado funciona de acordo com o horário da rede GBarbosa.

As atrações de lazer GameBox, Puppy Play, Pingo Feliz, Kid+Ride e MiniCars abrem das 12h às 22h. As ‘Aventuras de Natal com os PJMasks’ na Praça de Eventos Girassol e o ‘Natal de Bolinhas’ na Praça de Eventos Orquídea funcionam das 12h às 20h. O ‘Jardim das Luzes’ no Estacionamento B recebe o público das 16h às 22h.

O Cinemark opera normalmente, com a bilheteria iniciando o atendimento ao público às 11h30. A primeira sessão começa às 12h e a última, às 22h10.

RioMar Aracaju

No RioMar, os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero operam a partir do meio-dia e funcionam de acordo com os horários estabelecidos pelas redes. As praças de alimentação Rio e Mar, operam das 12h às 22h.

As atrações de lazer como Game Station, Balacobalo Play, Big Ice e Casa dos Ursos Polares, abrem suas portas para diversão às 12h e seguem funcionando até às 22h.

A lojas âncoras e megalojas abrem das 13h às 21h, e as demais lojas e quiosques, das 14h às 20h. O Cinemark abre a bilheteria às 11h30, e inicia a primeira sessão às 12h.

Já o Natal dos Ursos brinda os visitantes com o ‘Domingo Animado com a Família Urso’, apresentando o ‘Aniversário do Guto’, na Praça de Eventos Rio, das 16h às18h. A simpática família de vai recepcionar os convidados em torno de uma grande festa com bolo gigante, parabéns pra você, pipoca e algodão doce. O acesso à atração é grátis!

Fonte e foto Lotti+Caldas Comunicação