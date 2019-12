31º LEILÃO UNIFICADO DO TRT20 ARRECADA MAIS DE R$ 1 MILHÃO DE REAIS

06/12/19 - 12:29:02

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) arrecadou pouco mais de R$1 milhão no 31º Leilão Unificado realizado nesta quinta-feira, 5/12. Foram vendidos 77 produtos entre itens e lotes. Em torno de 55 pessoas participaram do apregoamento no auditório virtual e 40 estiveram presentes para fazerem seus lances. “Toda a arrecadação está dentro do esperado, porque tivemos bons e grandes acordos durante o leilão”, explica o leiloeiro oficial, Valério César de Azevedo Déda.

O último leilão unificado do ano dispôs de 106 lotes penhorados em diversos processos das Varas do Trabalho deste Tribunal. Os valores dos bens variaram entre R$200 a R$1 milhão e incluíram automóveis (carros; caminhões; ônibus), terrenos, imóveis, sapatos, aparelhos de ar-condicionado, entre outros.

Em busca de boas oportunidades, o comerciante Leonardo Calazans Costa avaliou como positivo a participação no leilão. “Aqui a gente aproveita que os itens têm valor de avaliação e chegam até 30%, a depender de quantas vezes ele já foi apregoado. A gente investe e faz um bom negócio”, finaliza.

O leilão aconteceu no auditório do TRT (prédio amarelo, térreo), em Aracaju, situado à Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n°, Centro Administrativo Gov. Augusto Franco, Bairro Capucho. O valor arrecadado com a venda dos bens é usado para efetuar o pagamento de execuções trabalhistas.

Fonte e foto Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região