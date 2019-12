ACADEPOL RECEBERÁ PALESTRAS PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE SEGURANÇA DO EUA

06/12/19 - 15:08:48

Evento contará com a presença de 32 profissionais da área de Segurança Pública estadual e federal

A Academia de Polícia Civil do Estado de Sergipe (Acadepol) recebe na próxima terça-feira, 10, das 9 às 16h30, um evento sobre segurança diplomática promovido pelo Serviço de Segurança Diplomática dos Estados Unidos. O intuito é aprimorar conhecimento e estreitar laços de cooperação policial para a Segurança Pública no nordeste do Brasil.

O evento contará com a presença de 32 servidores das Polícias Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal, além da Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp) e a Coordenadoria Geral de Inteligência (Cogesisp). Serão seis horas de programação, contando com debates como “Serviço Secreto dos Estados Unidos (USSS) – Conheça a moeda dos Estados Unidos”, com o palestrante Fred Blasi; “Apresentação do Serviço de Segurança Diplomática e Estrutura das Polícias Americanas”, com Kelly Campion; além da temática sobre “Técnicas de Verificação dos Fatores de Segurança dos Documentos de Viagem – Passaportes e Vistos Americanos”, com Gabriela Santos.

De acordo com as informações, aprimorando o conhecimento dos servidores e estreitando os laços entre as Polícias, as palestras acabam otimizando a prevenção no combate à fraude documental e à criminalidade. O projeto, de Cooperação Técnica Internacional, faz parte da ideia consolidada entre Brasil e Estados Unidos de gerar parceria para o desenvolvimento da Segurança Pública.

Informações e foto SSP