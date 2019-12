ARACAJU: PRESIDENTE DA CÂMARA ESCLARECE ETAPAS DA VOTAÇÃO DO PLOA

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD), ocupou a Tribuna durante o Pequeno Expediente da manhã desta quinta-feira, 5, para esclarecer as etapas da votação do Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA), iniciada hoje. “A LOA chegou antecipadamente aqui na Casa, já tem mais de 10 dias que recebemos o Projeto para analisarmos com calma, todos os vereadores puderam avaliar e solicitar emendas. Então, não é necessário pressa para votarmos todo o Projeto hoje”.

De acordo com o parlamentar, a votação do projeto será retomada em 2ª e 3ª discussão e em Redação Final, após votação de novos Projetos de Lei do Executivo que serão encaminhados à Casa Parlamentar. “As proposituras que serão enviadas pelo Executivo para esta Casa, são projetos importantes, assuntos essenciais para beneficiar o povo de Aracaju. Não se preocupem que estou fazendo tudo com muita tranquilidade e clareza”, afirmou Nitinho.

Nitinho pediu calma aos vereadores, da situação e da oposição. “Eu sei que o vereador Lucas Aribé faz oposição, cumpre o papel dele, mas tem que ter um pouco de calma, é preciso reconhecer o trabalho que venho fazendo nesta Casa. Vamos votar com tranquilidade o projeto da LOA. Temos até o dia 31 desse mês para trabalhar nesta Casa, estamos dentro do que diz o Regimento Interno”, esclareceu o presidente.

