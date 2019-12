Bancos leiloam mais de 250 imóveis, inclusive em Sergipe

Comprar imóveis em leilões com valores abaixo da média torna-se cada vez mais uma alternativa para quem deseja ter o próprio lar ou adquirir propriedades para investir. E até o final do ano, os bancos Santander, Pan, Inter, e Votorantim disponibilizam unidades com descontos de até 69% pelo site da Sold Leilões . Os lances iniciais variam entre R$ 9.249 e R$ 31 milhões, com encerramentos entre os dias 10 e 27 de dezembro.

Entre os lotes há apartamentos, casas, imóveis comerciais, rurais e terrenos. As unidades estão disponíveis nos estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Um dos destaques dos imóveis do Banco Votorantim é um terreno de 2.092 m² em condomínio fechado em Curitiba, no Paraná. A propriedade no bairro São João sai a partir de R$ 990 mil, já com valor 50% abaixo da avaliação. Já o Banco Inter leiloa no Centro de Porto Alegre (RS) um apartamento com desconto de 26% e tem lance inicial de R$ 149 mil.

O Banco Santander também participa e oferece mais de 160 imóveis. No Nordeste, é possível arrematar em Fortaleza (CE) uma casa em Condomínio com 2 quartos, 2 suítes, 1 banheiro e 106.69 m² de área útil por R$ 204.345,00, valor 34% abaixo da avaliação. No Sudeste, está disponível em Osasco (SP) um apartamento desocupado com 2 vaga(s) de garagem com 42% de desconto R$ 476.100.

No leilão do Banco Pan também há ofertas comerciais em conta até o dia 17 de dezembro. Uma sala comercial desocupada de 88 m² em Belém (PA) tem valor 33% abaixo da avaliação com lances a partir de R$ 293 mil.

Estão disponíveis também Cotas de Consórcios de Imóveis com lances iniciais a partir de R$ 11.990 e encerramento em 18 de dezembro.

Para ter acesso a todos os leilões e os respectivos editais, basta acessar o link https://www.sold.com.br/leiloes-de-imoveis. Cada um dos bancos oferece condições de pagamento diferentes, o que inclui taxas mensais variáveis, descontos para pagamento à vista, além da exigência ou não de sinal de acordo com o número de parcelas.

Confira alguns dos imóveis disponíveis em Aracaju, Itabaiana, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro e Ribeirópolis (SE) com descontos de até 51%:

Casa c/ 2 dormitórios, 1 vaga de garagem, 120 m²

Lance inicial: R$ 47.025

Encerra em 18/12 às 15h

Casa c/ 2 dormitórios, 1 suíte, 175 m²

Lance inicial: R$ 54.863

Encerra em 18/12 às 15h

Apto c/ 4 dormitórios, 4 suítes, 2 banheiros, 3 vagas de garagem, 277 m²

Lance inicial: R$ 846.450

Encerra em 18/12 às 15h

Casa c/ 1 dormitório, 1 suíte, 2 banheiros, 129* m²

Lance inicial: R$ 68.187

Encerra em 18/12 às 15h

Apto c/ 3 dormitórios, 1 vaga de garagem, 62 m²

Lance inicial: R$ 86.035

Encerra em 18/12 às 15h

Casa c/ 2 dormitórios, 2 vagas de garagem, 135 m²

Lance inicial: R$ 133.238

Encerra em 18/12 às 15h

Como participar

Os leilões são abertos a qualquer pessoa. Basta se cadastrar no site www.sold.com.br, criar um login e senha e se habilitar para ofertar lances no leilão de interesse. A partir daí, basta acompanhar os lances no dia marcado para o encerramento. O método usado na Internet é o mesmo de qualquer leilão: quem der o maior lance, leva a oferta.

Fonte SOLD Leilões