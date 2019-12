CÂMARA DE SOCORRO APROVA REDUÇÃO DE RECESSO E ESTUDA AUMENTO DE SESSÕES

06/12/19 - 08:10:07

A Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro aprovou em 1º turno nesta quinta-feira, 05/12, uma emenda à Lei Orgânica do Município reduzindo o recesso parlamentar da casa legislativa de 75 dias para 55 dias. A partir de 2020, as atividades parlamentares se darão de 01 de fevereiro a 17 de julho e de 01 de agosto a 22 de dezembro.

O projeto de emenda em sua justificativa propõe que o período de funcionamento ordinário do Poder Legislativo Municipal seja modificado e que siga em simetria com o que já ocorre no Congresso Nacional e aprovado recentemente na Assembleia Legislativa de Sergipe.

“A diminuição do recesso deve ampliar o volume de projetos e indicações em benefício do povo socorrense”, enfatiza o vereador Joanan Menezes.

Em conversa com a presidente da Câmara, a vereadora Maria da Taiçoca, e um grupo de vereadores, representantes do movimento Atitude Sergipe (MOVA-SE), Uilliam Pinheiro e Shelton Rocha, parabenizaram a iniciativa da casa legislativa em reduzir o recesso parlamentar, seguindo em consonância com o desejo da população.

“Foi muito importante perceber que a Câmara Municipal está atenta aos clamores populares. Como representantes do povo, é essencial que os vereadores caminhem unidos aos seus representados. A redução do recesso parlamentar é mais uma grande vitória. Vamos continuar cumprindo com o dever cidadão de cobrança, mas esse momento é de parabenizar os vereadores pela aprovação dessa medida”, ressaltou Shelton Rocha.

“Tivemos algumas conversas com a vereadora Maria da Taiçoca sobre o assunto e ela sempre se colocou disposta junto com seus pares a colocar essa medida em discussão na casa. Ela dissera que já era uma proposta encaminhada e que chegou o momento certo para aprovação”, enfatizou Uilliam Pinheiro.

Para a presidente da Câmara, vereadora Maria da Taiçoca, “a participação de movimentos sociais são fundamentais na construção de políticas públicas efetivas. Nosso papel é ouvir a população e atender da melhor forma possível aos seus anseios por uma cidade mais desenvolvida”.

Outro ponto abordado é a proposta encaminhada para o aumento de mais uma sessão ordinária na casa legislativa municipal. Atualmente, as sessões ordinárias são as terças e quintas e a proposta é ter mais um dia na semana totalizando três sessões ordinárias por semana.

Sobre a proposta, o vereador Robson dos Santos declara que o aumento do número de sessões deve acrescentar mais dinâmica às discussões, e mais produtividade ao mandado.

Fonte e foto assessoria