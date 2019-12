Samuel faz festa de confraternização com o seu grupo de 600 idosas

06/12/19 - 05:40:15

Uma tarde de folia e muita animação. Estas são as palavras que definem a festa das idosas realizada pelo deputado Capitão Samuel na tarde desta quinta-feira, 05, na Assomise. São 600 idosas de vários lugares do estado de Sergipe, que há 10 anos comemoram datas festivas ao lado do parlamentar, e na festa de final de ano não foi diferente.

Durante a programação elas puderam conhecer um pouco do trabalho do Capitão Samuel à frente do Batalhão da Restauração. Em seguida, veio a hora da comilança e um lanche apetitoso foi servido para as nossas convidadas super alto atral. Além disso, se esbaldaram ao som do cantor Saulinho, garantindo a diversão de todas elas.

Segundo o Capitão Samuel é uma alegria fazer eventos como estes para as suas “meninas”. “Aqui sou recebido com muito amor, é impressionante a energia dessas vovós. Elas mais parecem meninas! Este grupo me faz muito feliz. Passei os últimos anos me dedicando mais ao Batalhão, só que não esqueço das minhas meninas animadas. Quero que elas se divirtam e que possam comemorar mais 10 anos conosco”, finaliza.

Por Ane Izabele

Foto assessoria