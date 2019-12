CONSELHOS DE CLASSE LANÇAM FÓRUM PERMANENTE DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS

06/12/19 - 11:11:36

Lideranças e presidentes de Conselhos Profissionais voltam a se reunir na segunda-feira, 9, para a instalação e definição dos membros da coordenação do Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens das Profissões regulamentadas de Sergipe e os primeiros encaminhamentos das articulações conjuntas do grupo que pretende reunir todas as categorias no Estado. A reunião acontece às 18h, no auditório do CRECI/SE, localizada à rua Arauá, 919, Bairro São José, em Aracaju (SE).

O movimento iniciado no Estado pelo Conselho Regional de Psicologia da 19a Região promoveu, em 19 de novembro, encontro entre representantes de Conselhos de Fiscalização Profissional para debater estratégias de combate à PEC 108/2019 que altera a natureza jurídica dos Conselhos de Classe. Participaram da reunião, entre representantes e Presidentes, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO 17), o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), o Conselho Regional de Economia (CORECON), o Conselho Regional de Educação Física (CREF 20), o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) e o Conselho Regional de Representantes Comerciais (CORE). Nesse encontro foi deliberado a formação o Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens das Profissões regulamentadas, a fim de debater questões comuns de cunho jurídico, administrativo, político, entre outros, exercendo eventual defesa dos direitos e interesses coletivos nas esferas de atuação, a bem de promover o interesse público na sua função constitucional precípua de orientar, fiscalizar e disciplinar a profissão.

Por Amália Roeder