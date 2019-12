Cpac insere catadores do antigo lixão de Itabaiana em cooperativa

O Consórcio Público do Agreste Central Sergipano (CPAC), juntamente da prefeitura de Itabaiana, inseriu novos catadores do antigo lixão do município, na Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Itabaiana (COORECI).

Na ocasião, o Cpac entregou fardamento de proteção individual aos colaboradores da reciclagem.

“Uma das metas do Consórcio é agrupar o maior número de catadores do antigo lixão de Itabaiana e regularizar o trabalho desses profissionais na Cooreci.”, disse o superintendente, Evanilson Santana.

Fonte e foto Innuve Comunicação