Curso sobre gestão de resíduos sólidos será realizado pela Fames

06/12/19 - 14:46:42

Mais um curso para qualificar servidores públicos será realizado pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) em parceria com o CNMQualifica, no próximo dia 12 de dezembro.

Com o tema Gestão de Resíduos Sólidos: Coleta seletiva e compostagem, a técnica em saneamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Cláudia Lins, irá abordar durante o treinamento tópicos voltados para à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Conceitos e instrumentos, obrigações municipais e financiamento); Coleta seletiva: orientações básicas (Logística reversa x coleta seletiva, tipos de coleta seletiva: PEV, porta-a-porta e planejamento); Coleta seletiva: boas práticas (Programas alternativos: parcerias com setor privado, eventos e outros, e Inclusão de catadores de materiais recicláveis); Compostagem(Resolução Conama 481/2017, tipos de compostagem e boas práticas).

Para o presidente da Fames, Christiano Cavalcante, a capacitação é o primeiro passo para uma gestão competente, e o tema é relevante ao município. “Gerenciar os resíduos sólidos com suas respectivas funções é pensar no futuro da natureza e no bem estar da sociedade”, reconhece.

A qualificação acontecerá das 08h às 18h, no auditório da Fames, localizado na Rua Engenheiro Jorge de Oliveira Neto, 650, Aracaju/SE. Para se inscrever, o interessado deverá acessar o site [email protected]

Por Yslla Vanessa/ Ascom Fames